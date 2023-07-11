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"Повна ізоляція": Золотарьов розкрив, що буде із Росією після війни

Юлія Куришко
11 липня 2023, 02:10
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Все залежатиме від Китаю, чи буде він використовувати Росію як свою ресурсну колонію
'Повна ізоляція': Золотарьов розкрив, що буде із Росією після війни
Золотарьов спрогнозував подальшу долю Росії / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Залотарьов. Під час чату він розповів, якими будуть наслідки цієї війни для Росії та її правлячого режиму.

"Перш за все, буде ізоляція Росії. Навіть якщо війна буде заморожена або поставлена на паузу, санкції навряд чи будуть зняті. І санкційний режим із високою ймовірністю не буде пом'якшений", - зазначив політолог.

Він також додав, що все залежатиме від Китаю, чи буде він використовувати Росію як свою ресурсну колонію. Китай, прагнучи бути виробничою колонією Заходу, активно шукає ресурсні колонії в Африці і Росії, яка сьогодні з колосальним дисконтом продає нафту й газ. Китай значною мірою мікшує наслідки санкцій. Від нього буде залежати і економічне майбутнє Росії.

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"З іншого боку, Bank of China заблокував розрахунки в юанях із російськими контрагентами. Нікому не хочеться потрапляти під вторинні санкції. Можна скільки завгодно говорити про кінець глобалізації, але ніхто не хоче бути ізольованим від технологій і можливостей користуватися фінансовими інструментами", - пояснив Золотарьов.

Він вважає, що все це згубно позначиться на економіці Москви. Падаюча економіка тягне вниз і рівень життя.

"Торік Набіулліна втримала рубль, але сьогодні в Москві долар купується за сто рублів. І це тільки початок. Тому в довгостроковій перспективі райдужного майбутнього у Росії немає. Повернутися в ті часи, коли і за державу було необразливо, і добробут зростав у жирні 2000-ті, коли нафтодоларове зростання забезпечувало досить серйозне зростання рівня життя РФ, неможливо. Це закінчилося", - додав експерт.

Влада Путіна похитнулась

Нагадаємо, що експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався.

Путін опинився у незручному становищі через рішення щодо "Вагнера". Диктатор РФ та його підлеглі зараз у дуже незручному становищі через рішення Путіна не карати вагнерівців за заколот.

Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат. Режим Володимира Путіна в країні-агресорі Російській Федерації можна повалити тільки збройними зусиллями, домовленості не спрацюють, вважає Цезар.

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