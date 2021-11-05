Падає ризик смерті: у Phizer стверджують, що винайшли ефективну таблетку від COVID-19

D Phizer стверджують, що винайшли ефективну таблетку від COVID-19 / Reuters

Фармацевтична компанія Pfizer заявила про те, що її новий продукт ‒ експериментальна таблетка від коронавірусу ‒ знижує ризик госпіталізації і смерті у пацієнтів з групи високого ризику. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У компанії Pfizer кажуть, що проміжний аналіз, який провели до запланованого завершення випробування таблетки, показав зниження на 89% ризику смерті або госпіталізації через COVID-19 (якщо людина заразилася ним недавно). При цьому серед тих, хто пройшов курс лікування в рамках дослідження таблетки, не помер. У той час як серед тих, хто приймав плацебо, було зареєстровано десять смертей.

Також дослідники кажуть, що у 19% пацієнтів, які отримували лікування, спостерігалися побічні ефекти. Серед тих, хто приймав плацебо, побічні ефекти проявилися у 21%. Однак вони відмовилися розкрити, що це за побічні ефекти.

Pfizer тестувала препарат на дорослих з коронавірусом, які входять до групи високого ризику прогресування до важкого захворювання. Добровольцям випадковим чином давали комбінацію таблеток або плацебо протягом трьох-п'яти днів після появи симптомів.

Таблетка з експериментальною назвою PF-07321332 - інгібітор протеази. Як кажуть розробники, ця речовина зупиняє розмноження коронавірусу COVID-19.

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Нагадаємо, раніше агентство The Associated Press повідомляло про те, що вакцина від коронавірусу препаратом американської фармкомпанії Pfizer більш ніж на 90% ефективна для запобігання симптоматичних інфекцій у дітей від 5 до 11 років.

До того, в серпні та вересні було проведено дослідження, в якому взяли участь 2268 дітей. Вони отримали два щеплення низької дози вакцини або плацебо з різницею в три тижні. Кожна доза становила одну третину тієї, яка дається підліткам і дорослим.