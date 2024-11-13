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Від Алтаю до Саратова: Казахстан захотів повернути землі РФ у свій склад - заява

Даяна Швець
13 листопада 2024, 12:43
951
Заява Кайсарова спричинила резонанс як у Казахстані, так і в Росії, підвищивши напруженість у відносинах між країнами.
Путин, Токаев, развал РФ
В Казахстані пригадали РФ свої історичні землі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг канали

Ключові тези матеріалу:

  • Ексдепутат з Казахстану перерахував російські регіони, які РФ має повернути Астані
  • Проти Росії розіграли її ж реваншиську карту
  • Китай може забрати Сибір собі, прикрившись Казахстаном

Колишній депутат казахстанського парламенту Уаліхан Кайсаров заявив, що частина російських територій має казахське коріння і повинна повернутися до складу Казахстану. У своєму виступі він згадав історичні факти та перерахував російські регіони, які, на його думку, були заселені казахами.

"Сама Росія, Сибір, Московія до Угорщини були територіями Чингісхана. Той самий Новосибірськ — це Новай-Сивір, наші казахські землі. Тюмень це Темен. Оренбург - це Орінбор, він був столицею казахської держави. Курган – це Хургал. Саратов – це Саритау. Чи не Астрахань - Астар-Хан. Не Омськ – а Омби", – заявив він.

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Кайсаров наголосив, що ці землі потрібно повернути до Казахстану заради історичної справедливості.

Також він зазначив, що багато назв цих міст адаптовані з казахської, а Оренбурзька область була передана Росії в 1920-х роках як дарунок.

На думку Кайсарова, Росія, як держава зі штучно сформованими кордонами, протягом довгого часу експлуатує ресурси багатьох народів і республік, зокрема казахів. Деякі території сучасної Росії, вважає він, потрапили під її контроль випадково.

Він згадав і про українську Кубань, яка на початку XX століття опинилася під владою Росії, але й досі там зберігаються українські мовні традиції.

Кайсаров закликав казахів добиватися повернення історичних земель.

Реакція експертів на заяву Кайсарова

Своєю чергою російський аналітик Анатолій Несміян зауважив, що подібні заяви з боку сусідів Росії є своєрідною відповіддю на російську реваншистську риторику. На його думку, якщо російська влада використовує історичні карти для обґрунтування територіальних претензій, то подібні погляди можуть стати популярними й серед інших держав.

Несміян нагадав про Гельсінський акт 1975 року, який затвердив непорушність повоєнних кордонів у Європі. Він також згадав, що розпад Югославії та Радянського Союзу створив "сіру зону", де адміністративні межі стали міжнародними державними кордонами. До початку 2022 року цей принцип діяв, хоч і з певними обмеженнями, але забезпечував мирне співіснування.

На думку аналітика, нинішнє зростання територіальних претензій на історичній основі потребує перегляду підходів у міжнародній політиці.

Несміян підкреслив, що для стабільного співіснування важливо відмовитися від виправдання територіальних претензій історичною справедливістю.

А от військовий та експерт Кирило Сазонов побачив в таких заявах певну роль Китаю.

"А тепер пригадаємо, що Казахстан від усіх претензій Росії захистився дуже надійною "китайською парасолькою". Там у країні багато китайських інвестицій, великі інтереси. І коли у Кремлі хтось необдумано брякнув про те, що "Казахстан після України наступний", у Пекіні м'яко, але зрозуміло "обклали гарячу голову". Гібридна війна - вона буває різна. У Криму та на Донбасі російські окупанти прикривалися місцевими колаборантами. А в Сибірі Китай може формально прикритись Казахстаном. І потім пропонувати свій майданчик для переговорів про справедливий мир", - зазначив Сазонов.

Останні провали Росії - що відомо

За даними Forbes, ЗСУ завдали армії РФ серйозної шкоди на Курщині. Впродовж шести днів українським операторам безпілотників вдалося виявити 77 знищених бронемашин ЗС РФ на ділянці протяжністю 420 квадратних миль.

Главред також розповідав, що цієї ночі, 13 листопада БпЛА долетіли аж до Пензи. За даними Андрющенка, у Монтажному щонайменше три БПЛА уразили нафтосховища Пензенського заводу нафтогазового обладнання.

Окрім цього, через втрати РФ плани Путіна не мають успіху. Останнім часом агресори з Росії в буквальному сенсі б’ють "рекорди".

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Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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