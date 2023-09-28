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Ополченці Росії повернулися на Бєлгородщину і вступили в бій з окупантами

Андрій Ганчук
28 вересня 2023, 16:23 оновлено 28 вересня, 16:36
Підрозділи Легіону Свобода Росії виконують бойові завдання на території Бєлгородської області, йдуть бої з російськими окупаційними військами.
Легіон Свобода Росії, Бєлгородська область
Легіон Свобода Росії в травні-червні вже проводив рейди до Білгородської області / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, DeepState

Ополченці Легіону Свобода Росії після паузи в декілька місяців відновили свої військові операції на території Бєлгородської області країни-агресора РФ. Вони ведуть бої з російськими окупаційними військами.

Як повідомили у пресслужбі ЛСР, бійці працюють на Білгородчині та ведуть зачистку регіону від окупантів РФ. Йдуть бої.

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште конашенкову. Продовжуємо зачистку нашої домівки від путінської скверни. Йде бій, всі деталі після", - підкреслили ополченці.

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Рейди ополченців Росії до Білгородської області

У травні та червні бійці Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії провели бойові операції в Бєлгородській області РФ. Вони працювали над ліквідацією військових об'єктів військ Міноборони окупантів.

Ополченці зайшли до Білгородчини 22 травня. Вони виконували низку завдань на контрольно-пропускному пункті Грайворон і в інших населених пунктах. Силові структури РФ на певний час втрачали контроль над КПП.

Друга фаза військової операції в Бєлгородській області почалася 1 червня, про що повідомили у Російському добровольчому корпусі. Бійці певний час контролювали МАПП Шебекіно та населений пункт Нова Таволжанка.

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війна Росії та України Легіон Свобода Росії Білгородська область війна в Росії
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