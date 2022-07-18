"Нездорова людина": у Британії розкрили несподіваний діагноз Путіна

Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін виглядає серйозно хворим, про це свідчить його зовнішній вигляд, заявив британський журналіст-розслідувач Джон Суїні.

У своїй новій книзі "Вбивця в Кремлі" автор зазначає, що зовнішність господаря Кремля помітно змінилася. Відзначається, що його щоки виглядають набряклими, як у хом'яка, який набрав в рот багато їжі, пише Newsweek.

Найбільш вірогідною причиною хворобливих змін зовнішності Путіна журналіст вважає використання стероїдів, які можуть входити в програму певного курсу лікування.

Автор не виключає, що приймати препарати президент РФ почав після того, як міг отримати травму в результаті падіння з коня. При цьому зловживання стероїдами могло призвести до помітних змін у зовнішності.

"Чи можливо, що Влад отруйник міг врешті-решт отруїти себе? Це ймовірно. Він нездорова людина. І тут виникає питання. Чи вб'є нас усіх Володимир Путін, знаючи, що жити йому залишилося недовго", — задається питанням журналіст.

У матеріалі також наводяться свідчення людей, що вживали стероїди. За їх словами, зловживання препаратами може закінчитися зупинкою серця. При цьому результатом також може бути гіперагресивний характер, часто описуваний словами "стероїдна лють".

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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