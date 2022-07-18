УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Нездорова людина": у Британії розкрили несподіваний діагноз Путіна

18 липня 2022, 13:36

Приймати препарати президент РФ почав після того, як міг отримати травму в результаті падіння з коня.

путина
Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін виглядає серйозно хворим, про це свідчить його зовнішній вигляд, заявив британський журналіст-розслідувач Джон Суїні.

У своїй новій книзі "Вбивця в Кремлі" автор зазначає, що зовнішність господаря Кремля помітно змінилася. Відзначається, що його щоки виглядають набряклими, як у хом'яка, який набрав в рот багато їжі, пише Newsweek.

Найбільш вірогідною причиною хворобливих змін зовнішності Путіна журналіст вважає використання стероїдів, які можуть входити в програму певного курсу лікування.

Автор не виключає, що приймати препарати президент РФ почав після того, як міг отримати травму в результаті падіння з коня. При цьому зловживання стероїдами могло призвести до помітних змін у зовнішності.

"Чи можливо, що Влад отруйник міг врешті-решт отруїти себе? Це ймовірно. Він нездорова людина. І тут виникає питання. Чи вб'є нас усіх Володимир Путін, знаючи, що жити йому залишилося недовго", — задається питанням журналіст.

У матеріалі також наводяться свідчення людей, що вживали стероїди. За їх словами, зловживання препаратами може закінчитися зупинкою серця. При цьому результатом також може бути гіперагресивний характер, часто описуваний словами "стероїдна лють".

читайте такожПутін готує наступника: в МВС розкрили деталі і назвали фаворита

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

новини Росії Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:36

"Нездорова людина": у Британії розкрили несподіваний діагноз Путіна

13:23

ЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже у серпні – СоболевськийВідео

13:09

Сили ЗСУ і військ РФ зрівнялися, ніхто не збирається програвати – колишній глава розвідки ФінляндіїВідео

13:00

Зеленський призначив Малюка тимчасовим керівником Служби безпеки УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 липня 2022: Ракам - плітки, Дівам - випробування, Козерогам - хороші новиниВідео

Реклама
12:45

На Луганщині бойовики з переляку збили свій винищувач "Су-34"Відео

12:30

Неймовірна користь огірків, про яку ви не знали: кому потрібно терміново включити в раціонВідео

12:10

"Заморожений" конфлікт викличе ще більш криваву війну між Україною і РФ - Подоляк

11:40

Деяких українців чекає "зрівнялівка" пенсій: експерт назвала умовуВідео

11:08

Баканова і Венедіктову насправді не звільнили – ОПВідео

11:02

Потужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУВідео

11:00

"Марсу потрібні люди": Ілон Маск пояснив, чому став батьком дев'ятьох дітейВідео

10:40

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

10:32

Бояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботуВідео

10:18

Через 4-6 місяців війна України з Росією припиниться і стане "замороженою" - колишній головком НАТОВідео

10:14

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 липня: Терезам - щастя в любові, Козерогам - підказки Всесвіту, Рибам - везінняВідео

09:56

Армія України блокує повне захоплення військами РФ всієї Луганщини, ворог йде на Бахмут – ГайдайВідео

09:50

Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ потужно вдарили по окупантамВідео

09:42

Проводжали воювати: на Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина

09:07

Масований обстріл Миколаєва: пролунало 10 вибухів, окупанти влучили в цивільні об'єктиВідео

Реклама
08:58

Осколок прошив стегно: на Донбасі дівчинка-підліток закрила тілом братика від обстрілуВідео

08:56

"Феєрверки" у Новій Каховці: на ворожих складах боєприпасів відбулися вибухи і почалася детонаціяВідео

08:39

Гороскоп на сьогодні 18 липня 2022: Скорпіонам - підказки долі, Водоліям - помилки, Рибам - несподівані подіїВідео

08:34

Кремль вже розуміє, що програє війну: Навіщо Лукашенко і Путін поїхали кланятись до ІрануПогляд

08:30

Мітки відьми: ТОП-8 ознак - як розпізнати неймовірну силуВідео

08:15

36 "двохсотих" окупантів, 2 склади і техніка: захисники України потужно вдарили по армії РФ на півдніВідео

08:10

Відомий музичний телеведучий героїчно загинув у боях з окупантами

07:38

ЗСУ відбили штурми окупантів біля 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – ГенштабВідео

07:30

Кому категорично не можна їсти вишню та чим вона шкідлива

07:05

Кремль навмисно затягує війну і планує поповнювати резерв юнармійцями – ISWВідео

06:26

Навіщо Росія посилює ракетний терор в УкраїніПогляд

05:31

Вріже + 37º: синоптик розповів, де чекати пекла і назвав найспекотніший деньВідео

04:30

У Путіна є крайній термін, до якого РФ планує завершити війну проти України – експертВідео

02:20

Оживуть навіть дуже кволі рослини: як приготувати підгодівлю з вівсянки

01:35

Росія застосовує "розумні" ракети: ППО не завжди встигає спрацювати - ЖдановВідео

00:51

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

00:30

50 гривень за долар: українців попередили про катастрофічний сценарій девальваціїВідео

17 липня, неділя
23:59

Політолог розповів, що стало "останньою краплею" для звільнення Баканова

23:37

"Судний день для Росії": Зеленський різко висловився щодо цинічних закидів КремляВідео

23:08

Як довше зберегти малину в холодильнику та правильно заморозити

Реклама
22:41

Зеленський назвав причину відсторонення генпрокурора та голови СБУ

22:39

Ракетний тероризм: експерт назвав мету знищення РФ цивільних цілей в УкраїніВідео

22:15

У Держдепі зізналися, чому закликали американців негайно залишити Україну

22:02

Ракетний удар по Кримському мосту: експерт розкрив сценарій контрнаступу ЗСУВідео

21:57

Полетіли голови: Зеленський звільнив генпрокурора Венедіктову та очільника СБУ Баканова

21:30

Бунт в армії Путіна: бурятів-відмовників кидають у СІЗО під ЛуганськомВідео

21:16

Відповідь "русскому миру": ЗСУ нещадно вдарили по глибокому тилу ворога на ЛуганщиніВідео

20:58

"За Вінницю": Авіація ЗСУ "перемелює" окупантів потужними ракетамиВідео

20:31

"Трохи дрібніше, аніж міст": які об'єкти в Криму можуть знищити ракети HIMARS

20:24

Угорщина готувалася ввести "миротворців": експерт пояснив план Будапешта по Закарпаттю

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти