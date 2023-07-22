Путін це "страшенно не любить": Ейдман назвав головну причину арешту Гіркіна

Ігор Гіркін в останній тиждень перед арештом різко посилив тон проти кремлівського режиму.

https://glavred.net/world/putin-eto-uzhasno-ne-lyubit-eydman-nazval-glavnuyu-prichinu-aresta-girkina-10487545.html Посилання скопійоване

Ігор Ейдман оцінив арешт Ігоря Гіркіна / Колаж: Главред, Фото: Фейсбук І.Ейдмана, Скріншот

Арешт колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, який раніше критикував диктатора Володимира Путіна, є "нормальною практикою" авторитарного режиму у РФ, заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Гіркін буквально в останній тиждень перед арештом різко посилив тон проти кремлівського режиму.

"Чи то він пити більше став, чи то я не знаю, з чим це пов'язано, але він став переходити від якоїсь критики до прямих образ Путіна. Він почав натякати на його особисте життя, чого Путін страшенно не любить, на його стать, що він не чоловік, і все в такому дусі. Тобто перший момент полягає в тому, що Гіркін просто перейшов "червоні лінії" і став занадто ображати Путіна", — говорить експерт.

відео дня

Він також вважає, що у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина влада РФ вирішила закрутити гайки в сегменті так званих ура-патріотів, які критикували Путіна з ура-патріотичних позицій за те, що він недостатньо жорстко і ефективно веде війну.

"Лібералів вже давно садять у величезній кількості і абсолютно на дикі терміни, аж до 25 років, а ось "ура-патріотів", навіть опозиційно налаштованих, не сильно чіпали. І ось вони, мабуть, вирішили на рівні адміністрації президента і ФСБ навести шереху, і залякати цей фрондуючий табір. І природно, що перша і головна там фігура, крім Пригожина – це Гіркін", — додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Раніше повідомлялося, що між "вежами Кремля" змінився баланс сил: у ISW пояснили арешт Гіркіна. Арешт екс-ватажка " ДНР " Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії може бути публічним проявом зміщення балансу сил між кремлівськими угрупованнями. Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що збиток понесе Федеральна служба безпеки, в якій той служив.

Нагадаємо, Ейдман назвав умови для того, щоб Гіркіна випустили на волю. У країні-агресорі РФ заарештували одного з колишніх ватажків терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою інтернету. Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман назвав умову, за якої Гіркіна можуть відпустити на свободу.

Більше новин: