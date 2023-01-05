"Не бухайте, жінок не ґвалтуйте": Пригожин випустив на волю групу "зеків", які воювали в Україні

Перша партія російських злочинців, які воювали проти України, уже опинилася на свободі в РФ. З них зняли судимості.

Пригожин випустив на волю першу групу "зеків", які воювали проти України/ скрін

Власник приватної військової компанії "Вагнер" і "кухар Путіна" Євген Пригожин випустив на волю першу партію злочинців, яких він витягнув з-за ґрат в РФ в обмін на те, що вони підуть воювати проти України. Тих злочинців, що вже "відвоювали своє", випустили на свободу зі зняттям усіх судимостей.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости". Пропагандисти опублікували відповідне відео, на якому показане спілкування Пригожина зі злочинцями у госпіталі.

При цьому "кухар Путіна" каже зекам, нібито тепер росіяни повинні ставитися до них з повагою. Мовляв, якби вони не пішли на війну, то довелося б іти "молодим хлопцям, які гуляють по клубах в Москві і їздять на дорогих автомобілях".

За словами прихвостня Путіна, деякі злочинці нібито вирушили на війну проти України тому, що їм "просто Батьківщину хотілося захищати", хоча їм начебто "лишалося відсидіти по кілька днів".

Наостанок Пригожин дав зекам рекомендації перед тим, як вони вийдуть на свободу: "Багато не бухайте, наркотики не вживайте, баб не ґвалтуйте".

Нагадаємо, "кухар Путіна" Євген Пригожин відзначився черговою порцією маячні про "зеків"-добровольців, яких він відправив воювати проти українців у складі своєї ПВК "Вагнера". На зустрічі з пораненими "зеками"-вагнерівцями він заявив, нібито втрата кінцівок або зору – це ще не привід їхати додому. За його словами, якщо відірве ногу, то "можна нову приварити".

Раніше Пригожин розмріявся, що колись країні-агресорці Росії нібито вдасться перемогти Україну, а потім НАТО і весь світ. При цьому він каже, нібито Росії заважає перемогти корупція і бюрократія. А тому, мовляв, спочатку потрібно перемогти "бюрократів і корупціонерів" в РФ, а вже після цього до кінця 2023 року "захопити світ".

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