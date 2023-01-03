"Ногу відірве – нову приваримо, це не привід їхати додому": Пригожин видав нову маячню про вагнерівців

На думку "кухара Путіна", зеки-добровольці можуть воювати проти України навіть без ніг, рук чи зору.

Пригожин вважає, що вагнерівці можуть воювати навіть без рук, ніг чи зору/ скрін

Власник приватної військової компанії "Вагнера" і "кухар Путіна" Євген Пригожин відзначився черговою порцією маячні про зеків-добровольців, яких він відправив воювати проти українців у складі своєї ПВК.

На зустрічі з пораненими зеками-вагнерівцями він заявив, нібито втрата кінцівок або зору – це ще не привід їхати додому. Мовляв, можна залишитися у складі ПВК "Вагнера" і далі воювати. Відповідне відео з промовою Пригожина в госпіталі перед окупантами з’явилося у Telegram.

За його словами, ті окупанти, які тепер не мають ноги, можуть піти саперами, і якщо їм відірве протез, то поставлять новий.

"Те, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору – це не означає, що потрібно порушувати закон, треба їхати додому. Ті, хто може повернутися до нас, повернуться до нас і будуть на різних посадах, на яких не потрібна нога. Сапером піде, якщо ще одна міна вибухне, то залізяку відірве, а нову приваримо", – заявив "кухар Путіна", звертаючись до поранених на війні вагнерівців.

При цьому у своїй полум’яній промові Пригожин зазначає, нібито зеків-вагнерівців, які отримали інвалідність під час участі у війні, "усі повинні поважати". Мовляв, якби не вони, на їхньому місці були б "студенти з Підмосков'я або симпатичні хлопці, які ходять на дискотеку в Росії і їздять на Мерседесах".

А потім думка "понесла" Пригожина так сильно, що він порівняв зеків-"добровольців" з немовлятами – мовляв, вони "настільки чисті перед законом, як ніби їх "з пологового будинку виписали". У відповідь на таке відверте знущання хтось із натовпу пожартував: "Тільки без ніг".

скрін

Раніше Пригожин розмріявся, що колись країні-агресорці Росії нібито вдасться перемогти Україну, а потім НАТО і весь світ. При цьому він каже, нібито Росії заважає перемогти корупція і бюрократія. А тому, мовляв, спочатку потрібно перемогти "бюрократів і корупціонерів" в РФ, а вже після цього до кінця 2023 року "захопити світ".

Також Пригожин вигадав безглузде виправдання провальним діям окупантів в Бахмуті Донецької області. Як стверджує кухар Путіна, українські військові в Бахмуті нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

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