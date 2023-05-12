Називав окупантів "наші хлопчики": скандального Шендеровича облили кетчупом у Литві

Віктор Шендерович вирішив поспілкуватися з учасниками акції протесту, проте його зустріли недружелюбно.

https://glavred.net/world/nazyval-okkupantov-nashi-malchiki-skandalnogo-shenderovicha-oblili-ketchupom-v-litve-10469824.html Посилання скопійоване

Віктора Шендеровича облили кетчупом / скріншот Sota

Скандального російського письменника і публіциста Віктора Шендеровича облили кетчупом в Литві біля будівлі, де він проводив виступ.

У Вільнюсі протестувальники біля будівлі, де проходив захід за участю Шендеровича, нагадали про те, що раніше письменник називав російських окупантів в Україні "нашими хлопчиками", а також переводив 1,5 млн рублів на рахунок ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина за рішенням суду, пише Sota.

Дізнавшись про акцію протесту Шендерович у перерві вирішив поспілкуватися з учасниками акції, проте його зустріли недружелюбно. Один з активістів облив письменника кетчупом.

відео дня

У відповідь росіянин сказав учасникам акції протесту, що вони нібито "не читали нічого з того, що я писав", і назвав їх "обмеженими людьми". У відповідь опоненти заперечили, що знають про його неоднозначну позицію і нагадали Шендеровичу його слова на виправдання агресії РФ.

Уточнюється, що кетчуп на Шендеровича вилив російський політемігрант, представник руху "Мирний спротив" Володимир Шипіцин.

Віктора Шендеровича облили кетчупом / скріншот

Скандали за участю Шендеровича

Нагадаємо, раніше в одному з ефірів Шендерович заявив, що російські ліберали і українці можуть бути єдині поки триває російсько-українська війна. Також публіцист звинуватив українців у тому, що вони не хочуть існування Росії і назвав це "сплеском нацизму".

Раніше Шендерович прокоментував заклик президента Володимира Зеленського вислати росіян із західних країн.

На його думку, цей заклик можна порівняти з ситуацією під час Другої світової війни.

Більше новин: