Називав окупантів "наші хлопчики": скандального Шендеровича облили кетчупом у Литві

Скандального російського письменника і публіциста Віктора Шендеровича облили кетчупом в Литві біля будівлі, де він проводив виступ.
У Вільнюсі протестувальники біля будівлі, де проходив захід за участю Шендеровича, нагадали про те, що раніше письменник називав російських окупантів в Україні "нашими хлопчиками", а також переводив 1,5 млн рублів на рахунок ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина за рішенням суду, пише Sota.
Дізнавшись про акцію протесту Шендерович у перерві вирішив поспілкуватися з учасниками акції, проте його зустріли недружелюбно. Один з активістів облив письменника кетчупом.
У відповідь росіянин сказав учасникам акції протесту, що вони нібито "не читали нічого з того, що я писав", і назвав їх "обмеженими людьми". У відповідь опоненти заперечили, що знають про його неоднозначну позицію і нагадали Шендеровичу його слова на виправдання агресії РФ.
Уточнюється, що кетчуп на Шендеровича вилив російський політемігрант, представник руху "Мирний спротив" Володимир Шипіцин.
Скандали за участю Шендеровича
Нагадаємо, раніше в одному з ефірів Шендерович заявив, що російські ліберали і українці можуть бути єдині поки триває російсько-українська війна. Також публіцист звинуватив українців у тому, що вони не хочуть існування Росії і назвав це "сплеском нацизму".
Раніше Шендерович прокоментував заклик президента Володимира Зеленського вислати росіян із західних країн.
На його думку, цей заклик можна порівняти з ситуацією під час Другої світової війни.
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