На базі ПВК 'Вагнер' в Малі помітили турецькі Bayraktar

Два Bayraktar у 2022-му замовляв уряд Малі, але на фотографіях їх більше.

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В даний час база нібито під контролем Міноборони Шойгу / Колаж Главреда. Фото: The Insider

На території аеропорту Севаре в Малі, яку ПВК "Вагнер" використовує як військову базу в африканській республіці, помітили відразу три БПЛА Bayraktar.

Про це пише видання The Insider, що отримало фотографію, зроблену над базою російських головорізів з повітря.

Вказується, що два Bayraktar ще в грудні 2022 року замовляв уряд Малі. Однак нові фотографії показують, що їх більше і що вони розгорнуті на самій базі ПВК "Вагнер".

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Журналісти нагадують, що ця база була атакована ісламістськими бойовиками в квітні 2023-го. Ці ж фотографії були зняті 30 серпня.

"Судячи з усього, вони були зняті з вертольота, що вилітає з військової бази в Севаре незабаром після того, як літак Пригожина з командою бази ПВК Вагнера був збитий недалеко від Твері", - йдеться в публікації.

Джерела всередині колишньої групи "Вагнера" повідомили The Insider, що контроль над військовою базою в Севаре наразі був переданий представникам Міністерства оборони Росії.

Загибель Пригожина і доля "Вагнера"

23 серпня літак, що належить ПВК "Вагнер", упав в Тверській області. Російські слідчі органи стверджують, що в авіакатастрофі загинув сам ватажок бойовиків Євген Пригожин і його посіпак Уткін.

Смерть Пригожина визнав вже сам Путін. Однак "вагнерівці" вважають, що до падіння літака причетний Кремль. Також були дані, що бізнес-джет ПВК було збито двома ракетами ППО.

Експерти в цілому погоджуються, що Пригожина, найімовірніше, "прибрали", оскільки Путін не зміг пробачити своєму "кухареві" збройний заколот у липні 2023 року. Адже тоді Пригожин поставив під сумнів авторитет Путіна і його легітимність.

Крім того, зацікавленими в смерті Пригожина були міністр оборони Сергій Шойгу і начальник ЗС РФ Валерій Герасимов, проти яких спочатку і було організовано заколот ПВК.

Відомо, що "Вагнер" зараз позбавлений важкої техніки. Після подій 23 серпня перекинуті в Білорусь "вагнерівці" вирушили додому.

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