Можна бити ракетами і артилерією: у розвідці Британії назвали ключову мету ЗСУ

Агресор Росія будує нову залізничну гілку в Маріуполі, щоб, можливо, прискорити логістику на Запорізькому фронті, вважають в розвідці Британії.

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Росія використовує залізничні шляхи для перекидання своїх сил і засобів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН (ілюстративне фото)

Країна-окупант Росія активно використовує залізницю для переміщення своїх сил і засобів. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів сил оборони України. Дорога уразлива для артилерії, ракет і диверсій. Росіяни будують нову гілку в захопленому Маріуполі, щоб прискорити поставки на Запорізький фронт. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У британській розвідці розповіли про те, що залізниця залишається однією з пріоритетних цілей для ЗСУ. Окупанти використовують залізничні полотна як на своїй, так і на окупованих територіях.

"Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну", - вказали аналітики. відео дня

Також вона додали, що залізниця уразлива для артилерії, ракет і диверсій. Раніше в конфліктах полотна уражали атаками із повітря і землі.

Крім того, у Британії акцентували увагу на тому, що Росія працює над удосконаленням залізниці на окупованих територіях України. Будується нова гілка до захопленого Маріуполя - окупанти, таким чином, ймовірно, хочуть прискорити логістику своїх військ на Запорізькому напрямку.

"Нова лінійка (поблизу Маріуполя ) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності", - підкреслили в розвідці Британії.

Війна Росії проти України

Росія хоче прокласти залізницю в Маріуполь, Волноваху і Донецьк, розповів радник маріупольського мера Петро Андрющенко. За його словами, окупанти ведуть будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус.

Ворог намагається вчепитися за залізницю під Бахмутом, розповів начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Окупанти кидають у бій резерви і несуть серйозні втрати.

Бійці ССО ЗСУ підірвали потяг військ РФ в окупованому Мелітополі. Зокрема, українські військові провели операцію, завдяки якій російські війська на Запорізькому напрямку на певний період залишилися без палива.

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