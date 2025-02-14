Моді зробив заяву про завершення війни в Україні: що сказав

Прем'єр-міністр Індії підтримав ініціативи Доналда Трампа.

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Нарендра Моді підтримав Трампа в мирній ініціативі / Колаж: Главред, фото: x.com/POTUS, сайт Кремля

Коротко:

Моді озвучив свою позицію щодо війни РФ і України

Києву і Москві потрібно сісти за стіл переговорів

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що його країна виступає на боці миру в російсько-українській війні, і привітав ініціативу президента США Дональда Трампа посадити сторони за стіл переговорів.

"Світ думав, що Індія якимось чином є нейтральною країною в усьому цьому процесі. Але це неправда. В Індії є сторона, і ця сторона миру", - заявив Моді під час зустрічі в Білому домі з Трампом.

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Прем'єр Індії наголосив на важливості "діалогу, дипломатії та мирного рішення". За словами Моді, про це він говорив і російському диктатору Володимиру Путіну.

"Я сказав йому, що зараз не епоха війни, і я твердо переконаний, що проблеми не вирішуються на полі бою. Обом сторонам доведеться сісти за стіл переговорів", - заявив Моді.

Відносини між Індією та Україною

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Індія зайняла неоднозначну позицію, називаючи себе "нейтральною" країною. При цьому прем'єр-міністр Моді, скоріше, відображав прихильну до Москви позицію. Зокрема, після одного з масованих обстрілів України, під час якого загинули десятки людей, він провів зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої міцно з ним обіймався. Це викликало обурення у Володимира Зеленського, який назвав такий вчинок Моді нищівним ударом по мирних зусиллях.

У серпні 2024 року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Україну з офіційним візитом. Було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський тоді назвав бажаним, щоб другий саміт світу відбувся в одній із країн глобального півдня, і повідомив, що запропонував прем'єр-міністру Наренду Моді провести саміт в Індії.

Водночас Індія продовжує налагоджувати відносини як з Україною, так і з Росією. Вона не зайняла жорсткої позиції щодо повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську територію.

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Хто такий Нарендра Моді? Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія. Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

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