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Медведєв - клоун, вибачте, що кажу про це вголос - глава Мюнхенської конференції Хойсген

19 червня 2022, 15:42

Різкі заяви Медведєва на адресу України і Заходу отримали гідну відповідь.

Медведєв
На Заході жорстко рознесли заяви Медведєва / УНІАН

Новий голова Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген прямо назвав другого президента Росії (2008-2012), заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Медведєва, "клоуном". Дипломат вибачився за те, що йому довелося сказати це публічно і безпосередньо.

Як повідомляє Bild, Хойсген озвучив свою позицію щодо погроз Медведєва на адресу України і Заходу на міжнародному симпозіумі.

читайте також"Поціновувачі жаб, ліверу і макаронів": Медведєв б'ється в істериці від приїзду лідерів ЄС до Києва"Медведєв сьогодні - клоун, вибачте, що я повинен вимовити це вголос", – підкреслив Крістоф Хойсген.

Скандальні заяви Медведєва

Колишній глава РФ Дмитро Медведєв після того, як Росія напала на Україну, почав писати у своєму Telegram-каналі образливі заяви на адресу української держави і Заходу.

Наприклад, 15 червня Медведєв заявив, що Україна, мовляв, за два роки може припинити своє існування.

"Хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко написав він.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". Чиновник задався питанням про те, а де буде сам Медведєв за 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якого привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або погрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - сказав Подоляк.

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19 червня Медведєв у своєму Telegram вибухнув новою заявою. Цього разу він сказав, що Україну, мовляв, приймуть до ЄС "в середині століття". Причому до цього моменту, мовляв, Євросоюз може й зовсім "зникнути".

"А далі - як з побудовою комунізму. Адже дату не назвао. Натомість наведено багато неперевірених абстрактних умов. Їх об'єктивна верифікація неможлива. Перевіряти їх десятиліттями. Причому, нові покоління керівників ЄС. Отже, реальний термін - середина століття. Не раніше. А раптом (стукаю по дереву) і ЄС на цей час зникне", - вибухнув "думкою" Дмитро Медведєв.

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