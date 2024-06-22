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Мріють про "золоте століття" РФ: російське "Братство" прагне жорсткішої війни з Україною

Руслана Заклінська
22 червня 2024, 23:58
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Члени руху пройшли військову підготовку, а деякі вже вирушили воювати в Україну, зазначили у розвідці Британії.
Мріють про 'золоте століття' РФ: російське 'Братство' прагне жорсткішої війни з Україною
В Росії є ті, хто за більш жорсткий підхід до війни проти України / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, armyinform.com.ua

У Росії існують сили, які пропагують більш жорсткий підхід до війни з Україною. Один з таких рухів - націоналістичне "Братство академістів" власника телеканалу "Царьград" Костянтина Малофєєва. Про це повідомила розвідка Британії в соцмережі Х.

"Ця організація (Малофєєва - Главред) має осередки у різних російських університетах і дотримується войовничо імперіалістичного світогляду. "Братство" вірить, що 21 століття може стати золотим століттям російської культури з ідеологічним домінуванням Росії у глобальному масштабі", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що "Братство академістів" організувало власні військові навчання. Частина членів організації уже вирушиала воювати проти України.

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"Існування цього руху свідчить про те, що в Росії є виборці, які підтримують більш войовничий підхід до війни в Україні та на Заході. Це, ймовірно, матиме вплив на зміну поколінь, яка, ймовірно, відбудеться серед російських адміністративних еліт протягом решти цього десятиліття", - додали в розвідці.

Міністерство оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія.

Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Наступ росіян на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, невдалий наступ російської армії на Харківщині призвів тільки до значних втрат у техніці та живій силі окупантів. Зараз українські оборонці здійснюють контратаки, зачищаючи окремі напрямки на Харківщині, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Також окупанти призупинили активні бойові дії на Харківському напрямку. Росіяни намагаються вивести свої непрацездатні підрозділи з районів Вовчанська, Тихого і Глибокого, зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Як повідомляв Главред, на Харківщині ЗСУ зупинили наступ російських окупантів біля селища Борова. Росіяни намагаються підсилити свої ряди, але українські війська успішно ліквідовують живу силу та техніку ворога.

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