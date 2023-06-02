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У "Шахедах" досі виявляють запчастини західних країн-партнерів - Данілов

Юлія Куришко
2 червня 2023, 22:09 оновлено 2 червня, 22:14
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У "Шахедах", які успішно збивають українські сили ППО, досі виявляють деякі запчастини країн Заходу.
У 'Шахедах' досі виявляють запчастини західних країн-партнерів - Данілов
Данілов розповів, що у "шахедах" виявили запчастини західних країн / колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter

Країна- агресор Росія продовжує масовані ракетні атаки, а також дронових ударів по Україні. Стало відомо, що у "Шахедах", які збивають українські сили ППО, досі виявляють запчастини західних країн.

"У "Шахедах" виявляють деталі, які не виготовлені ані в Ірані, ані в Росії. Відповідно виникають запитання до західних держав, серед яких - наші партнери", - зазначив про це в ефірі телемарафону Єдині новини секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов наголосив, що необхідно розібратися, як у Росії, яка перебуває під санкціями, з'являються західні запчастини. Зокрема тих держав, які вважаються партнерами України.

"Ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти тих же самих "Шахедів". Ми маємо в наявності майже цілий "Шахед". Так уже сталося, що приземлили неодноразово наші військові ту мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам", - зазначив секретар РНБО.

Він також пояснив, що "Шахеди" можуть бути нашпиговані старими запчастинами. Данілов додав, що Росія готувалася до війни заздалегідь. Тож, країна-агресорка скупляла запчастини, вироблені ще у 2019, 2020 та 2021 році.

"Хай там як, але вже на той момент на Кремль наклали низку санкцій, які мали б унеможливити це", - наголосив він.

Дивіться відео про те, як 2 червня Росія запустила по Україні 21 дрон та 15 ракет:

Російська атака на Україну у червні

Нагадаємо, що 2 червня РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар. Росія випустила по Україні 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон. За останні 6 днів це був вже шостий повітряний удар по столиці.

Внаслідок нічної атаки росіян на столицю України 1 червня загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста. РФ убила в Києві 3 людей, зокрема і дитину. Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста.

Киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня. Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла до укриття, яке виявилося закрите. За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

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