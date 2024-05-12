У Бєлгороді після вибуху зсередини "склався" підʼїзд 10-поверхового будинку з росіянами

У російських спецслужб вже є досвід підриву житлових будинків у Росії.

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У Бєлгороді 12 травня прогриміли потужні вибухи / Колаж Главреда. Фото: бєлгородські пабліки

У Бєлгороді 12 травня вибухом було зруйновано цілий підʼїзд багатоквартирного будинку. Відео інцидент не підтверджують офіційну версію кремлівської влади про нібито влучання "снаряда ЗСУ".

Вибухи у районі житлової забудови прогриміли після повідомлень у російських пабліках про нібито роботу ППО.

При цьому очільник області Вʼячеслав Гладков та мережа російських пропагандистів без будь-яких підтверджень почали одразу поширювати версію про нібито влучання "снаряда ЗСУ". Так звані російські правоохоронні органи відкрили "провадження" про "теракт".

відео дня

Водночас на відео очевидців, які згодом зʼявилися в мережі, жодних прильотів не зафіксовано.

Вибухи у Бєлгороді 12 травня - дивіться відео:

Найімовірніше, вибух стався зсередини будинку в одній з квартир на нижньому поверсі, унаслідок чого весь підʼзд з людьми фактично "склався".

Повідомляється про щонайменше десяток постраждалих. Триває розбір завалів.

"Рязанський цукор" та інші вибухи в Росії у 1999 році "Рязанський цукор" - це загальна назва терактів, здійснених у Росії у період від 4 до 16 вересня 1999 року перед виборами Путіна. За найбільш поширеною версією, вибухи житлових будинків у вересні 1999 року були організовані російською владою, зокрема особисто тоді ще прем'єр-міністром Путіним, а також ФСБ. Вибухи були вигідні чинній владі і, навпаки, не вигідні чеченським бійцям. Саме після вибухів Путін зміг забезпечити собі підвищення рейтингу і, як наслідок, перемогу на президентських виборах 2000 року. Серед причин, з яких влада могла піти на такий крок, називалися бажання посилити роль ФСБ у політичному житті Росії, а також необхідність виправдати Другу чеченську війну.

Вибухи у Бєлгороді - ситуація на кордоні з Україною

Бєлгородська, Курська та Брянська області стали новим плацдармом для наступу російських військ на північ Харківщини.

Час від часу по російському прикордонню прилітає від своїх же "захисників". Зокрема, 4 травня внаслідок "прильоту" російського ФАБа по Бєлгороду було пошкоджено щонайменше 30 будинків і купу машин.

Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку, вважали у розвідці Великої Британії.

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