Командувачі НАТО таємно зустрілись у Дрездені: українці також були присутні

У Дрездені відбулась таємна зустріч військового командування країн НАТО, Україну представляв генерал Павлюк.

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Командувачі НАТО провели таємну зустріч / колаж: Главред, фото: BILD

У німецькому Дрездені 27-29 серпня відбулась зустріч військового командування 35 країн НАТО та їх союзників. Від України на зустріч поїхав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Про це повідоммоло німецьке видання Bild.

Як стверджують журналісти, конферренція була дуже секретною, представників країн НАТО просили не розголошувати про неї. У секретному заході взяли участь, зокрема, генерали з Нідерландів, Естонії, Іспанії, Великої Британії, Швеції, Албанії, Греції та США.

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Генерал Майс / Фото: BILD

Ініціатором цієї зустрічі став командувач сухопутних військ Збройних сил Німеччини Альфонс Майс. Повідомляється, що командувачі військ НАТО регулярно зустрічаються для обговорення проблем та спільних планів на майбутнє. Цього разу така зустріч відбулась у Дрездені.

Колісний комплекс ППО для боротьби з дронами / Фото: BILD

Під час зустрічі командувачі обговорили створення нових штабів у Швеції та Фінляндії, а також гіркий досвід України у протидії зовнішньому ворогу.

Родзинкою заходу стала так звана "статична експозиція" - секретна збройова презентація з інноваціями оборонної промисловості.

"Коли ми були в Афганістані, таліби не мали ВПС. Зараз ми бачимо в українському конфлікті, що насамперед використання дронів зробило величезний стрибок, що дрони тепер всюдисущі на полі бою. Ось чому ми всі маємо протистояти цій новій загрозі з повітря", - сказав колегам генерал Майс.

Крім всього іншого на заході були представлені зразки нової німецькоїї зброї та технологій.

Навчання ЗСУ у країнах НАТО Союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ. Станом на дані 2023 року за 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни. 2023 року Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію уряду, і українські воїни змогли продовжити навчання в Чехії у 2024-му. Протягом 2023 року в Чехії пройшли навчання близько 3500 українських військовослужбовців, іще близько 500 навчили чеські інструктори на території Польщі.

НАТО та політика щодо війни і України - останні новини

Нагадаємо, стало відомо, що під час засідання Ради Україна-НАТО європейські лідери заявили, що посилять підтримку України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 серпня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Напередодні ЗМІ оприлюднили перелік озброєння та боєприпасів, які можуть передати ЗСУ.

Також повідомлялось, що уряд Німеччини планує скоротити військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро із 8-ми у 2024 році.

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