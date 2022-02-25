"Путін зробив велику помилку": НАТО надасть Україні системи ППО та зброю

Єнс Столтенберг зажадав, щоб Росія негайно припинила цю безглузду війну.
НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила цю безглузду війну, вивела війська з України і повернулася на шлях діалогу.
Турецький журналіст Ragıp Soylu повідомив, що, за словами Генсека НАТО Йенса Столтенберга, Росія зруйнувала мир в Європі, і зараз народ України бореться за свою свободу перед агресією з боку Росії.
"Путін зробив велику стратегічну помилку, Росія буде платити за це роками. Війна Кремля проти України не забезпечує безпеку Росії і не приносить міжнародний престиж ... українські воїни мужньо воюють. НАТО підтримає протиповітряну оборону", - сказав Столтенберг.
Він додав, що якщо Росія атакує країну-члена НАТО, вона отримає велику відповідь. "Ми будемо захищати кожен квадратний метр нашої землі", - додав він.
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"НАТО надасть Україні системи протиповітряної оборони і більше зброї", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 25 лютого на зустрічі в Парижі міністри фінансів Євросоюзу затвердили персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
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