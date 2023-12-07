Кадирівці знищили вежу зв'язку на території Росії

Глава Чечні назвав це "особливим завданням" і похвалився, що таким кроком кадирівці нібито завадили ЗСУ.

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Кадирівці атакували вежу зв'язку на території Росії/ колаж: Главред, фото: скрін

Очільник Чечні Рамзан Кадиров похвалився тим, що кадирівці атакували вишку зв’язку у Бєлгородській області країни-агресорки Росії.

За слова прибічника диктатора Путіна, таким чином вони нібито змогли позбавити зв’язку українських військових. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

"Позбавили противника зв'язку, вразивши точним залпом вежу ретранслятора в Бєлгородській області", – написав він. відео дня

За його словами, ЗСУ після цього нібито втратили зв’язок і навіть можливість викликати підкріплення, а окупанти "Ахмата" начебто змогли перехопити ініціативу.

Варто нагадати, що українські військові ведуть бойові дії лише на території України, звільняючи її від російських загарбників.

Кадирівці атакували вежу зв'язку на території Росії/ скрін

Дивіться відео, як кадирівці знищили вежу зв'язку в РФ:

Раніше повідомлялося, що Рамзан Кадиров нагородив сина черговим орденом, росіян "порвало". Росіяни почали відкрито висловлювати невдоволення зловживанням службового становища.

Також раніше повідомлялося, що Кадиров, заїкаючись, ганив Путіна під час наради у Кремлі. Чеченський глава Рамзан Кадиров, повністю прихильний політиці Кремля, раптом почав ганити російського диктатора Володимира Путіна під час чергової наради глав регіонів у Москві 20 листопада.

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