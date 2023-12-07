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Кадирівці знищили вежу зв'язку на території Росії

Альона Вороніна
7 грудня 2023, 15:31
Глава Чечні назвав це "особливим завданням" і похвалився, що таким кроком кадирівці нібито завадили ЗСУ.
Кадыровцы
Кадирівці атакували вежу зв'язку на території Росії/ колаж: Главред, фото: скрін

Очільник Чечні Рамзан Кадиров похвалився тим, що кадирівці атакували вишку зв’язку у Бєлгородській області країни-агресорки Росії.

За слова прибічника диктатора Путіна, таким чином вони нібито змогли позбавити зв’язку українських військових. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

"Позбавили противника зв'язку, вразивши точним залпом вежу ретранслятора в Бєлгородській області", – написав він.

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За його словами, ЗСУ після цього нібито втратили зв’язок і навіть можливість викликати підкріплення, а окупанти "Ахмата" начебто змогли перехопити ініціативу.

Варто нагадати, що українські військові ведуть бойові дії лише на території України, звільняючи її від російських загарбників.

Кадыровцы атаковали башню связи на территории России
Кадирівці атакували вежу зв'язку на території Росії/ скрін

Дивіться відео, як кадирівці знищили вежу зв'язку в РФ:

Раніше повідомлялося, що Рамзан Кадиров нагородив сина черговим орденом, росіян "порвало". Росіяни почали відкрито висловлювати невдоволення зловживанням службового становища.

Також раніше повідомлялося, що Кадиров, заїкаючись, ганив Путіна під час наради у Кремлі. Чеченський глава Рамзан Кадиров, повністю прихильний політиці Кремля, раптом почав ганити російського диктатора Володимира Путіна під час чергової наради глав регіонів у Москві 20 листопада.

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новини Росії війна в Україні кадировці Рамзан Кадиров
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