"Сюр який!": Кадиров нагородив сина черговим орденом, росіян "порвало"

Росіяни почали відкрито висловлювати невдоволення зловживанням службового становища.

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Адам почав отримувати ордени після того, як публічно побив росіянина за "спалення" Корану / Колаж Главреда. Фото: скріншот, t.me/akhmeddudaev

Глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свого сина Адама орденом "За служіння релігії Іслам" І ступеня. Росіяни обурюються і відкрито насміхаються з династії Кадирових.

Орден присвоєно за "значний особистий внесок" у справу зміцнення ісламу і захисту його цінностей, передає міністр Чеченської республіки з національної політики і зовнішніх зв'язків Ахмед Дудаєв.

У коментарях російських ЗМІ росіяни не приховують свого невдоволення таким зловживанням службового становища.

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Хто такий Адам Кадиров

Адаму Кадирову стали вручати нагороди, після того як він побив у слідчому ізоляторі обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавля. Відеозапис побиття опублікував Рамзан Кадиров, заявивши, що син "правильно зробив". Кремль відмовився коментувати ситуацію.

Спочатку Адаму Кадирова присвоїли звання Героя Чечні, оголосили його героєм всіх мусульман, потім йому вручили ордени "За заслуги перед Карачаєво-Черкесією", "За заслуги перед Уммою" I ступеня, "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою", "Дуслик" (другий за значимістю орден Татарстану). Разом з двома братами Адам Кадиров отримав вищий орден парламенту Чечні "Даймехкан сій".

На початку листопада стало відомо, що Адама Кадирова було призначено на посаду керівника Служби безпеки глави Чечні.

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