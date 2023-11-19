Вуха в'януть навіть у пропагандистів: Сальдо видав нову маячню про Зеленського та Польщу

В уяві Сальдо Зеленський вже готує удар по Польщі, щоб "звинуватити" в цьому Росію.

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Пропагандист не зміг приховати, наскільки маячня Сальдо його вразила / Колаж Главреда. Фото: tnua.info, скріншот відео

Зрадник України, херсонський колаборант Володимир Сальдо відзначився новою фейковою заявою про українське керівництво. В уяві злочинця Київ нібито планує вдарити по Польщі.

Новою нісенітницею про Україну Сальдо поділився в ефірі російського пропагандиста Івана Панкіна. Сам зрадник неодноразово робив "вкиди" про український контрнаступ на півдні країни, які не підтверджувалися навіть самими загарбниками.

Тепер же Сальдо видав, що Україна хоче нібито вдарити по Польщі, щоб потім звинуватити в цьому Росію.

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У зв'язку з чим у Сальдо визріла "геніальна" думка - з цією метою ЗСУ нібито наносять російське маркування на ракети дальньої дії, передані Заходом.

"Я знаю, що режим Зеленського готує удар по базах Польщі, і хоче це показати... Вони зараз переробляють ракети дальньої дії, які їм натівці дали... Спеціально наносять на них російське маркування, щоб вдарити по Польщі і таким чином звинуватити Росію", - видав Сальдо.

Такої відвертої нісенітниці в ефірі не витримав навіть сам пропагандист - у відповідь він тільки іронічно сміявся.

Сальдо бреше про підготовку Україною удару по Польщі - дивіться відео:

Варто зазначити, що через регулярні масовані удари Росії по Україні уламки ракет падали і на території самої Польщі.

Крім того, російські дрони і ракети також падали на території інших сусідніх з Україною країн, наприклад Молдови і Румунії.

Хто такий Сальдо

Володимир Сальдо - проросійський політик, колаборант, колишній депутат Херсонської міськради і екс-нардеп України VII скликання від Партії регіонів. Міський голова Херсона з 2002 по 2012 рік. Колишній член проросійської партії ОПЗЖ.

Після окупації Херсона російськими військами в ході російського вторгнення в Україну був призначений головою окупаційної адміністрації Херсона. У червні 2022 року отримав російське громадянство від тимчасової окупаційної влади Херсона.

8 листопада суд Одеси заочно засудив Сальдо до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у злочинах за статтями ч.2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 436-2 КК (виправдання збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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