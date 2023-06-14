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"Праву руку" Кадирова поранили в Україні: у Путіна не знають, що відбувається

Андрій Ганчук
14 червня 2023, 15:35 оновлено 14 червня, 15:41
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Двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов зник після поранення в Україні – глава Чечні його шукає і вже звернувся до української розвідки.
Делімханов, Пєсков
Кремль чекає на уточнену інформацію про Делімханова - Пєсков / Колаж: Главред, фото: Instagram а. Делімханова, УНІАН

У Кремлі не знають, що сталося з одним з ватажків чеченських бойовиків, двоюрідним братом керівника Чечні Адамом Делімхановим. У Путіна "з тривогою" сприйняли інформацію про його поранення на війні агресора Росії проти України і чекають докладних відомостей. Про це заявив спікер кремлівської адміністрації Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РБК, він сказав про те, що Кремль чекає на отримання детальної інформації про ситуацію з Адамом Делімхановим.

"Ми з великою тривогою сприйняли цю інформацію, переживаємо, як і всі, за Героя Росії. Ми сподіваємося, що найближчим часом з'явиться якась уточнена інформація про те, що сталося", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Адам Делімханов зник

Боєць ЗСУ, журналіст Кирило Сазонов у середу вранці, 14 червня, заявив, що розвідка Сил спеціальних Операцій ліквідувала Адама Делімханова - двоюрідного брата глави Чечні Рамзана Кадирова. За його словами, по підрозділу окупантів Ахмат було завдано удару в Приморську Запорізької області.

ЗМІ окупантів Росії писали, що з Делімхановим "все гаразд". Російське РБК повідомляло, що спікер Держдуми РФ Володін розмовляв з Делімханов і він "живий і здоровий".

Командир чеченського окупаційного спецназу Ахмат Апті Алаудінов заявив, що після наказу від Кадирова "знімає всі підрозділи дислоковані на Мар'їнському напрямку" і прямує на "місце події з Делімхановим", щоб його знайти.

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до української розвідки, щоб знайти Делімханова.

Сам Кадиров написав, що не може додзвонитися до Делімханова, визнає, що той є його братом, і просить про допомогу українську розвідку.

"Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв'язок він не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару, щоб все-таки я зміг знайти мого дорогого БРАТА. Винагороду обіцяю щедру і дуже прошу посприяти", - сказав Кадиров.

Інші новини:

Кремль Рамзан Кадиров Дмитро Пєсков війна Росії та України
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