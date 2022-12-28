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"Змінити РФ, поїсти хінкалі": скандальну блогерку депортували з Німеччини, тепер у неї грандіозні плани

28 грудня 2022, 07:27
Прохорова заявила, що мріяла знову потрапити на батьківщину, хоча чомусь по своїй волі не повернулася і дочекалася, поки її депортують з європейської країни.
Юлія Прохорова
Юлія Прохорова повернулася до Росії / Фото Telegram

Російська блогерка Юлія Прохорова, яка знущалася з українських біженців в Німеччині, повернулася в РФ після депортації.

Про це Прохорова повідомила у своєму Telegram-каналі та заявила, що мріяла знову потрапити на батьківщину, хоча чомусь по своїй волі не повернулася і дочекалася, поки її депортують з європейської країни.

У Прохорової - "грандіозні плани": "змінити Росію", "поїсти хінкалі та копченої мойви".

Також блогерка похвалилася, що тепер може полежати в гарячій ванні, оскільки в Європі це нібито є розкішшю.

'Змінити РФ, поїсти хінкалі': скандальну блогерку депортували з Німеччини, тепер у неї грандіозні плани

Росіянка звинуватила німецьку газету BILD у " цькуванні", а саму Німеччину – у "репресіях". А в інших дописаз вона написала, що молиться за російських найманців з ПВК "Вагнер", які воюють проти України, і "дивиться на них, як на богів".

'Змінити РФ, поїсти хінкалі': скандальну блогерку депортували з Німеччини, тепер у неї грандіозні плани

"Навіщо я приїхала? Я приїхала, щоб змінити Росію. Я опозиціонер, але народний. Дядечко Сем мені не буде заносити грошики як Дудю або Шихман. Я за інтереси Росії. Я за російських людей", - видала Прохорова.

'Змінити РФ, поїсти хінкалі': скандальну блогерку депортували з Німеччини, тепер у неї грандіозні плани

Як повідомляв Главред, влітку в Мережу потрапило відео, як Юлія Прохорова з Росії провокувала біженців з України. Росіянка насміхалася з українок та знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко.

9 травня 2022 року Прохорова брала участь в акції в Мюнхені (на Одеонсплатц) на підтримку Росії у розв'язаній нею війні проти України.

14 жовтня на пропагандистському телебаченні Прохорова в пуховику розповідала про жалюгідний стан європейців, які нібито замерзають від холоду. У день виходу передачі денна температура в Ландсхуті (місті, де вона сиділа в пуховику), становила +22.

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