Ін'єкції для омолодження: дочці Путіна у ФРН провели "процедуру Кардашьян"

Катерина Тихонова / Скріншот

Молодша дочка президента РФ Володимира Путіна Еатерина Тихонова пройшла процедуру підтяжки обличчя в Німеччині.

Дочка Путіна регулярно літає до Німеччини, щоб пройти цю косметичну процедуру, під час якої пацієнту роблять ін'єкції його власної плазми крові. Плазму виділяють на спеціальному обладнанні, яке працює за принципом центрифуги. Називається така процедура омолодження - плазмоліфтінг, кажуть, її дуже любить зірка реаліті Кім Кардашьян. Вартість її в Німеччині - приблизно 3400 фунтів стерлінгів за сеанс (майже 4300 доларів), повідомляє Mirror.

Видання пише, що Тихонова також робила ін'єкції ботокса і гіалуронової кислоти, щоб прибрати зморшки на лобі і зморшки навколо губ.

"Дочка Путіна витратила тисячі євро на дивну косметичну процедуру - вона, як і її тато, хоче бути молодшою і жити вічно?", - пишуть у західних ЗМІ про Тихонову.

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Раніше позашлюбна дочка Путіна Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

У той же час вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марії і Катерині.

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