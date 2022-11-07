Хотів дійти до Києва: в нічному клубі Костроми згорів окупант, який воював проти України з 2015 року

У нічному клубі Костроми згорів окупант, який воював проти України з 2015 року/ Telegram Казанський, ДСНС України

У місті Кострома в РФ під час пожежі в нічному клубі загинув російський окупант, який воював проти України з 2015 року. 38-річний Олександр Редніков перебував у Костромі після поранення.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у Telegram. Зазначається, що загарбник загинув, коли намагався рятувати відвідувачів закладу під час пожежі.

"Той випадок, коли хотів дійти до Києва і воювати з бандерівцями, але тебе спалив у Костромі бухий російський солдат", – зазначає Казанський.

Росіяни пишуть у соцмережах, нібито Редніков проїжджав повз нічний клуб, коли там була пожежа. Він побіг виводити звідти людей, кількох вивести встиг, а далі загинув у вогні.

Окупант лікувався у Костромі після поранення, від якого саме – не повідомляється.

Telegram Казанський

Пожежа в нічному клубі Костроми в РФ

У нічному клубі "Полігон" російської Костроми сталася пожежа, в результаті якої загинуло 13 осіб. Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню. Пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив з ракетниці та втік, після чого спалахнув вогонь.

Повідомлялося, що ймовірний винуватець пожежі в кафе "Полігон" Станіслав Іонкін в серпні повернувся з України. Він отримав поранення під час обстрілу. Окупант лікувався в госпіталі в Астраханській області, а потім він повернувся в Костромську область.

У пожежі в нічному клубі живцем згоріла також вдова російського окупанта Любов Бедошвілі. Вона загинула разом зі своєю сестрою та її чоловіком. Як пишуть росЗМІ, Бедошвілі навесні поховала свого чоловіка, ліквідованого в Україні.

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