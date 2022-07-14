Глава Росавіації потрапив до реанімації з "незвичайними" травмами: ЗМІ дізналися подробиці

Нерадько впав з велосипеда і опинився в лікарні з важкими травмами - ЗМІ / Вікіпедія / Вікіпедія

Глава Росавіації Олександр Нерадько потрапив до лікарні з дивними травмами. Російський чиновник, мовляв, впав з велосипеда, але був госпіталізований з безліччю ударів і переломів.

Як повідомляє Telegram-канал Shot з посиланням на власне джерело, у Нерадька переломи ребер, тазу, забої та гематоми на обличчі. Сам він не зміг пояснити, звідки взялися такі травми.

"У Нерадька діагностували переломи ребер, тазу і забої, у тому числі, у нього гематоми на обличчі. Як саме відбулося падіння, сам глава Росавіації пояснити не зміг", - йдеться в повідомленні.

Журналіст РБК підтвердили в Росавіації, що Нерадько перебуває в лікарні. Інформацію про нібито проведену йому операцію спростували. Там також підтвердили відомості про його падіння з велосипеда.

"Керівник Росавіації на лікарняному. Проходить курс реабілітації. Факти в ЗМІ про операцію не відповідають дійсності. Керівник Росавіації постійно перебуває на оперативному зв'язку і здійснює контроль діяльності агентства", - підкреслили в Росавіації.

Нагадаємо, в травні під час засідання уряду РФ один з чиновників посміявся над заявою Володимира Путіна. Зокрема, після заяви Путіна про те, що у Росії з 1 липня мінімальна зарплата складе трохи більше 15 тисяч рублів, чиновник з іронією тихо сказав: "Як багато".