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Глава Пентагону наказав припинити наступальні кібероперації проти РФ: яка причина

Альона Вороніна
3 березня 2025, 11:08
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Такі дії можуть свідчити про те, що Трамп хоче налагодити діалог з Кремлем.
Пит Гегсет, Владимир Путин
Глава Пентагону наказав припинити наступальні кібероперації проти РФ/ колаж: Главред, фото: defense.gov, сайт Кремля

Коротко:

  • Очільник Пентагону наказав згорнути наступальні кібероперації проти Росії
  • Це може свідчити про спроби команди Трампа налагодити діалог з Кремлем

Глава Міноборони США Піт Гегсет дав наказ припинити наступальні кібероперації проти країни-агресорки Росії. Такі дії, ймовірно, свідчать про спроби команди американського президента Дональда Трампа налагодити діалог з Кремлем.

Про це пише The New York Times. Співрозмовниками видання, які розповіли журналістам таку інформацію, є один чинний і двоє колишніх посадовців. Вони зазначили, що таке розпорядження нібито надійшло ще до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі, яка закінчилася скандалом.

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Зазначається, що незрозумілі точний обсяг та термін дії наказу американського Міноборони, адже межа між наступальними і оборонними кіберопераціями часто розмита.

Водночас у виданні наголосили, що загалом для США важливо зберегти доступ до російських мереж з метою отримання інформації. Зокрема, таким чином легше буде діставати інформацію для розуміння намірів російського диктатора Володимира Путіна у контексті перемовин.

За словами співрозмовників-експосадовців, відмова від проведення наступальних кібероперацій проти РФ є ризикованою авантюрою для Вашингтона, адже невідомо, чи РФ при цьому припинить свої гібридні операції проти США і країн Європи, яким Сполучені Штати також надавали суттєву підтримку у протидії кібервтручанню.

Суперечка Зеленського і Трампа – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп чекає на вибачення Зеленського – у NBC дізналися інсайд із Білого дому. Невдоволення чиновників адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки".

У Трампа зробили нову заяву щодо "відставки Зеленського". Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що Україні потрібен президент, який зможе налагодити контакти з Вашингтоном та Москвою і закінчити війну.

Також повідомлялося, що у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Команда Трампа могла спланувати перепалку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

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Що відомо про Піта Гегсета

Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія.

Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America.

Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024).

12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

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