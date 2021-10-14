Шантаж Газпрому через ПП-2 і газова криза в ЄС тривають: у Європі знову злетіла ціна на газ

У Європі триває зростання цін на газ, у той час, коли Газпром, як і раніше, відмовляється від додаткових постачань палива / Reuters

Біржовий ціна на газ у Європі у четвер, 14 жовтня, перевищила показник в 1200 доларів за 1 тисячу кубічних метрів. Торги за такою вартістю фіксувалися і минулого тижня.

Згідно з даними біржі ICE Futures, вартість листопадового ф'ючерсу за індексом голландського TTF вже становить понад 1225 доларів за тисячу кубометрів газу.

Відзначимо, високі ціни на газ у Європі пов'язують, у тому числі, і з діями Газпрому, який відмовляється від додаткових постачань палива до Європи через Україну на тлі процесів щодо запуску Північного потоку-2. Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявляв, що якнайшвидша сертифікація і введення до експлуатації ПП-2, мовляв, допоможе стабілізувати ситуацію на європейському газовому ринку.

Газова криза у Європі

Європейський ринок газу з початку серпня занурився в кризу. Ціна на газ у Європі стрімко зросла і регулярно досягала рекордних показників. Ще 6 жовтня ціна листопадових ф'ючерсів на біржі ICE Futures злетіла до 1924 доларів за 1 тисячу кубометрів газу. Тоді ж президент РФ Володимир Путін припустив можливість збільшення прокачування газу до Європи на 15%, після чого ціна різко знизилася до показника в 980 доларів.Читайте такжеГазпром продовжить рубати постачання газу до Європи: у Путіна вибухнули заявою про кризу в ЄС

13 жовтня ціна на газ за даними біржі ICE Futures в середньому склала понад 1100 доларів за тисячу кубічних метрів газу.

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Газпром шантажує Європу через ПП-2

Проблеми з газом в ЄС пов'язують з кількома факторами, серед яких дефіцит палива через низькі запаси газу в сховищах після торішньої холодної зими і позиція Газпрому, який відмовляється постачати газ до Європи через територію України шляхом української ГТС.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, на 2021 рік Росія скоротила обсяги постачань газу через Україну, а наразі фактично поставила країнам ЄС ультиматум: або запуск Північного потоку-2 і дешевший газ, або високі ціни і проблеми з додатковим постачанням палива маршрутом української газотранспортної системи.Читайте такжеШантаж Європи через ПП-2 і дефіцит газу: в ЄС чекають на удар по Газпрому у відповідь на "закрутку вентиля"

У компанії-операторі ГТС України вважають, що ціни на газ у Європі зросли через дії Газпрому. Росіяни торгуються за більш вигідні для себе умови запуску газопроводу Північний потік-2, сертифікація якого вже йде.

В Асоціації газової інфраструктури Європи раніше нагадали про те, що найменше газу залишилося в сховищах Австрії, Нідерландів та Португалії. В організації причинами газової кризи називають високий попит на паливо в Євросоюзі минулої зими і дефіцит постачань скрапленого газу. Втім, експерти вважають, що ситуація на ринку не зміниться незалежно від майбутнього трубопроводу Північний потік-2.