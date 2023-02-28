УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Будинок на Валдаї та "общак" на Кіпрі: ЗМІ дізналися деталі спільного життя Путіна і Кабаєвої

28 лютого 2023, 13:38
На кіпрську компанію Ermira Consultants записані частки у важливих для Володимира Путіна підприємствах.
Стала відома стать майбутньої дитини Кабаєвої і Путіна
Стали відомі деталі спільного життя Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін і російська гімнастка, голова ради директорів "Національної медіа групи", а також і мати його дітей Аліна Кабаєва живуть разом.

Найчастіше вони з'являються в резиденції на Валдаї. Для покупки елітної нерухомості вони, як і близькі глави держави, користуються коштами Путіна, захованими на Кіпрі, йдеться в розслідуванні видання Проект.

Відзначається, що на кіпрську компанію Ermira Consultants записані частки у важливих для Путіна підприємствах. Журналісти зустрілися з колишнім менеджером бізнесу одного з найближчих друзів президента, які мали відношення до управління таємною фінансовою мережею, до складу якої входила і Ermira. Співрозмовник розповів, що до 2015 року компанія належала підставній особі — адвокату з Санкт-Петербурга Владиславу Копилову. Але насправді з рахунків Ermira оплачувалися покупки для Путіна і його близьких. Також він купував з цих грошей квартири і будинки.

відео дня

У 2015 році володіння перейшло до офшорів, за якими, імовірно, стоять люди Аркадія Ротенберга. Джерело видання розповіло, що близькі Путіна особисто зустрічалися з Аркадієм Ротенбергом, Юрієм Ковальчуком і їх підлеглими і говорили, що їм потрібно. Після цього вони на гроші фірми Ermira купували житло: наприклад, в 2011 році Кабаєвої купили на ці гроші чотири квартири в Сочі і оформили на довірених осіб.

Також журналісти з'ясували, що кіпрська компанія збагачувалася і на круговороті акцій НМГ, головою ради директорів якої є Кабаєва. У 2013 році Ermira придбала 7,5% акцій за 76 млн євро, але вже через три місяці, імовірно, продала їх структурам Геннадія Тимченка на 65,6 млн євро дорожче.

Разом з тим уточнюється, що Путін і Кабаєва живуть разом. Помічниці і двоюрідні сестри гімнастки постійно бувають в резиденції Путіна на Валдаї, а одна з сестер навіть має житло неподалік.

Нагадаємо, раніше дочка коханки Путіна Світлани Кривоногих Єлизавета публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марію і Катерину.

Читайте більше:

Володимир Путін Аліна Кабаєва
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:57

Сатурн у Рибах 2023: на Росію чекає хаос, плутанина і громадянська війна

14:56

Нова атака РФ і затяжна війна до 2024 року: у Латвії дали тривожний прогноз

14:55

"Вибрав війну, а не мене з дітьми": Єфросиніна розплакалася, кажучи про чоловіка-бійця ЗСУВідео

14:53

Дуже смачна закуска з грибів за 15 хвилин: рецепт кошиків, які підкорять будь-якого чоловікаВідео

14:42

"Залишився тільки Бахмут": "великий" наступ окупантів на Донбасі зазнає фіаско - експерт

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:09

Мета Китаю - затяжна війна в Україні: політолог пояснив логіку ПекінаВідео

14:01

Коли висаджувати цибулини тюльпанів навесні: поради для тих, хто не встиг восениВідео

14:01

Тодоренко в трусах і з розсунутими ногами показала, як готується до третіх пологів

13:59

"Буде жарко, дуже": екстрасенс спрогнозувала, в яких регіонах потрібно боятися обстрілів ворогівВідео

Реклама
13:57

Брежнєва і Меладзе продають розкішний особняк в Росії: в Мережу потрапили фотоВідео

13:53

"Пік короваї, щоб зустрічати кума": у Кремля було два плани на випадок падіння Києва за 3 дні - ЗМІ

13:38

Будинок на Валдаї та "общак" на Кіпрі: ЗМІ дізналися деталі спільного життя Путіна і КабаєвоїВідео

13:17

Ялинкові іграшки, книги і навіть ложки: радянські речі, на яких можна заробити статки

13:10

Жодних "мирних планів" до виведення військ Росії: Подоляк назвав Москві жорстку умову УкраїниВідео

13:00

3 знаки зодіаку відчують справжнє щастя в березні: їх обрали зірки

12:35

Переполох у Санкт-Петербурзі: над містом закривали небо через виявлення "НЛО"

12:25

Гороскоп на завтра 1 березня 2023: Стрільцю - ризик, Тельцю - провокаціїВідео

12:00

Вирощуємо соковиту і ароматну полуницю: секретні засоби для підгодівлі після зими

11:54

Які запахи приваблюють чоловіків у жінках: що зведе його з розумуВідео

11:53

"В 50 років залишитися самотньою дупою не хочеться": Суханов вперше розповів про свій романВідео

Реклама
11:47

Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися у 2023 році - Зеленський

11:44

Нікому не потрібен діалог з Путіним: у Кремлі жалібно заклянчили перемовин з Шольцем і МакрономВідео

11:39

Удари ракетами й атака на перешийки: Ходжес запропонував план звільнення Криму

11:27

"Мені боляче": Маша Єфросиніна вперше заговорила про сестру Лізу ЮщенкоВідео

10:47

"Врятувати рядового Путіна" від розпаду Росії: експерт назвав умову передачі зброї від КитаюВідео

10:46

Що на виделці у монарха: дивні кулінарні заборони британської королівської сім'ї

10:42

Група 1+1 media презентувала шостий звіт про нефінансову діяльність компанії

10:42

На нафтобазі в Туапсе потужна пожежа після вибухів: стало відомо про атаку БПЛАВідео

10:36

З грошима все піде шкереберть: астролог назвав невдах березняВідео

10:22

Втрата літака A-50 на аеродромі в Мачулищах обмежить повітряні операції РФ - розвідка Британії

09:52

Буде чітким сигналом про брехливий нейтралітет: США жорстко закликали Китай не давати зброї РФВідео

09:37

Гороскоп Таро на березень 2023: Терезам - хороші новини, Стрільцям - успіх, Скорпіонам - втратаВідео

09:28

Генерал РФ віддає перевагу хлопцям: нові деталі секс-скандалу з Матовніковим

09:10

Фонд Руслана Шостака залучив 3,9 млн євро для евакуації та утримання дітей-сиріт з України в Туреччині новости компании

09:00

Російська "ПВК" Редан захлеснула Україну: українців закликають стежити за дітьми

09:00

Росія входить у "чорну діру": на розпад може піти 2-5 років, а Китай підгорне її землі - КуликЕксклюзив

08:51

Хто він - архітектор путінського фашистського режиму?Погляд

08:32

Угоди не працюють: російський журналіст назвав, що зможе зупинити ПутінаВідео

08:23

"Вони летять у прірву": в Кремлі серйозно обговорюють можливий розвал Росії - АрестовичВідео

08:19

У Росії відмовилися слухати шалену ЧичерінуВідео

Реклама
07:44

Як у 50 виглядати на 30: 5 секретів молодості китайців

07:35

Російський фронт посиплеться: журналіст змалював сценарій контрнаступу ЗСУВідео

07:28

"Заради збереження Росії": у Кремлі готуються до відступу з України - СвітанВідео

07:10

7 речей на кухні, яких потрібно позбутися: ви здивуєтеся, скільки з’явиться вільного місця

07:04

Гороскоп на березень від астролога Влада Росса: Україна готує Росії великі сюрпризиВідео

06:46

Путін хоче звинуватити Україну та Захід у загрозі існуванню Росії - ISW

06:43

Крах ілюзій ПутінаПогляд

06:18

Гороскоп на березень 2023 для Козерогів: важкі часи закінчаться, настане біла смугаВідео

05:20

Як позбутися від слимаків раз і назавжди: способи, які допоможуть кожному дачникові

05:00

Шукають підтримки у мерців: у Бурятії шамани провели дивний обряд через програш на війніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти