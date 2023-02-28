Будинок на Валдаї та "общак" на Кіпрі: ЗМІ дізналися деталі спільного життя Путіна і Кабаєвої

На кіпрську компанію Ermira Consultants записані частки у важливих для Володимира Путіна підприємствах.

Стали відомі деталі спільного життя Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін і російська гімнастка, голова ради директорів "Національної медіа групи", а також і мати його дітей Аліна Кабаєва живуть разом.

Найчастіше вони з'являються в резиденції на Валдаї. Для покупки елітної нерухомості вони, як і близькі глави держави, користуються коштами Путіна, захованими на Кіпрі, йдеться в розслідуванні видання Проект.

Відзначається, що на кіпрську компанію Ermira Consultants записані частки у важливих для Путіна підприємствах. Журналісти зустрілися з колишнім менеджером бізнесу одного з найближчих друзів президента, які мали відношення до управління таємною фінансовою мережею, до складу якої входила і Ermira. Співрозмовник розповів, що до 2015 року компанія належала підставній особі — адвокату з Санкт-Петербурга Владиславу Копилову. Але насправді з рахунків Ermira оплачувалися покупки для Путіна і його близьких. Також він купував з цих грошей квартири і будинки.

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У 2015 році володіння перейшло до офшорів, за якими, імовірно, стоять люди Аркадія Ротенберга. Джерело видання розповіло, що близькі Путіна особисто зустрічалися з Аркадієм Ротенбергом, Юрієм Ковальчуком і їх підлеглими і говорили, що їм потрібно. Після цього вони на гроші фірми Ermira купували житло: наприклад, в 2011 році Кабаєвої купили на ці гроші чотири квартири в Сочі і оформили на довірених осіб.

Також журналісти з'ясували, що кіпрська компанія збагачувалася і на круговороті акцій НМГ, головою ради директорів якої є Кабаєва. У 2013 році Ermira придбала 7,5% акцій за 76 млн євро, але вже через три місяці, імовірно, продала їх структурам Геннадія Тимченка на 65,6 млн євро дорожче.

Разом з тим уточнюється, що Путін і Кабаєва живуть разом. Помічниці і двоюрідні сестри гімнастки постійно бувають в резиденції Путіна на Валдаї, а одна з сестер навіть має житло неподалік.

Нагадаємо, раніше дочка коханки Путіна Світлани Кривоногих Єлизавета публікувала провокаційне відео. Дівчина в своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його дочок Марію і Катерину.

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