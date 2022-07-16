Дезертують взводами з передової: окупанти розповідають, як тікають з України

Окупанти тікають з України цілими підрозділами/ Reuters , УНІАН

Російські окупанти розповідають своїм родичам про те, що військові РФ тікають з України цілими підрозділами.

Про це в новому перехопленні російський окупант розповідає своїй матері. За його словами, з його взводу втекли вже понад 100 солдатів і вони "вже десь в Калінінграді". Публікує перехоплення Головне управління розвідки Міноборони.

"Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 осіб. Тобто, 100 осіб вже знаходяться в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий - там трохи людей залишиться. Нас повинно бути 30 чоловік, Залишилося 10. Решта або поранені, або вбиті", - говорить рашист.

У свою чергу мати окупанта здивувала своєю реакцією. Вона впевнена, що окупанти повинні воювати до останнього росіянина: "Назвався груздем, лізь в кузов".

Разом з тим окупанти також скаржаться на скотиняче ставлення з боку командування, якому плювати на солдатів.

"У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, колебан, тварина. Це все про наше. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому по ... (байдуже) на людей – я хочу зайти до Харкова. Всім людям вже ... " говорив з ними. Їм вже нас ...(без різниці). Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалася зла паніка, ось і все".

У свою чергу мати окупанта відповідає синові, що це карма: "У минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що у тебе була зрада батьківщини".

читайте такожОкупанти дезертують з України цілими ротами: у РФ показали "дошку ганьби"

Дезертирство в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що в Росії зростає кількість військових, які відмовляються від участі у війні в Україні. Їхні імена вивішують на "дошках ганьби".

Зокрема, сотні російських солдатів з 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися брати участь у війні проти України.

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