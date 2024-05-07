Половина вибухнула в повітрі: РФ запускає несправні ракети від КНДР по Україні

Загалом Росія запустила по Україні близько 50 балістичних ракет від Північної Кореї, повідомили у Офісі генпрокурора.

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Половина випущених по Україні ракет із КНДР вибухнула в повітрі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Близько половини північнокорейських ракет, які Росія використала для ударів по Україні, не долетіли до своїх цілей. Відсоток несправності балістичних ракет від Північної Кореї є досить високим. Про це розповіли в Офісі генерального прокурора України у коментарі Reuters.

За даними Офісу, прокурори вивчили уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, які Росія випустила по Україні з кінця грудня до кінця лютого.

"Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не були знайдені", - повідомили у Офісі генпрокурора. відео дня

Як зазначили, останній запуск росіянами північнокорейської ракети KN-23 по Україні відбувся 27 лютого. Загальна кількість зафіксованих пусків відповідає даним розвідки, за якими Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет. Ці ракети запустили з західних регіонів Росії, зокрема з Бєлгородської, Воронезької та Курської областей.

Ракети спрямовували по різних регіонах України. Трьома ракетами окупанти атакували Київ та прилеглі до нього райони. Інші запустили по Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Унаслідок атак, які розпочалися 30 грудня 2023 року, загинули 24 особи, 115 отримали поранення. Також пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти. Україна з'ясовує, чи направила Північна Корея своїх інструкторів до Росії для спостереження за пусками балістичних ракет.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) — британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

КНДР передає РФ свої ракети - ними б'ють по Україні

Як повідомляв Главред, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 4 січня повідомив, що Росія застосувала на полі бою проти ЗСУ ракети, які вона отримала від Північної Кореї. Він зазначив, що 30 грудня окупанти запустили мінімум одну таку ракету по території України.

Також американське видання The Washington Post, посилаючись на джерела в уряді США, повідомило, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні. Їх окупанти використовують для атак на українські міста та інфраструктуру.

Крім цього, використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України дає режиму Кім Чен Ина унікальну можливість перевірити свою зброю в реальних бойових умовах, повідомляє Bloomberg. Війна дозволяє Північній Кореї отримати цінну інформацію з технічних питань і самих боєприпасів.

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