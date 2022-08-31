Чіпляється за стіл і "жує губи": у Британії розкрили діагноз Путіна

Володимир Путін / Reuters

На останніх публічних зустрічах з чиновниками, які були зафіксовані на відео, президент РФ Володимир Путін відзначився дивною поведінкою.

Він "з кам'яним обличчям" жував губи і хапався за стіл правою рукою. Про дивну поведінку господаря Кремля на публічних заходах пише британське видання The Sun.

Зокрема, така поведінка Путіна була відзначена на його зустрічі з главою Росгвардії Віктором Золотовим.

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Видання звертає увагу на незрозуміле прагнення Путіна міцно триматися рукою за кришку столу.

"Цей жест, на думку експертів, може вказувати на те, що він намагається зупинити безконтрольне тремтіння руки", — не виключають журналісти.

Вони нагадали, що дивна поведінка Путіна спостерігається на тлі припущень, що він страждає від ранніх ознак хвороби Паркінсона.

"Незважаючи на незворушний вираз обличчя, Путін також кусає губу, сидячи за тим же столом, що і в багатьох інших відеороликах", — додає видання.

"Диктатор, якому в жовтні виповнюється 70 років, опинився в центрі бурхливих припущень — включаючи численні публікації — про те, що він хворий і потенційно може страждати раком або хворобою Паркінсона, — резюмували автори матеріалу.

Додамо, що Путін за останні дні чіплявся за стіл також на зустрічах з керівником Федеральної податкової служби Данилом Єгоровим (25 серпня) і з генеральним директором Аерофлоту Сергієм Александровським (26 серпня).

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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