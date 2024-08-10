Незвичайний зорепад: настає пік метеоритного потоку Персеїди

На Землі найближчими днями буде видно яскравий зорепад, настає пік метеоритного потоку, який видно в небі кожного року.

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Метеоритний потік Персеїди / колаж: Главред, фото: УНІАН, virtualtelescope.net

Кожного року в серпні у небі можна побачити яскравий зорепад, який насправді є метеоритним потоком Персеїди. В цьому році пік метеоритного потоку припадає на 11 та 12 серпня. Про це повідомляє space.com.

"Деякі метеори видно вже надвечір, але зорепад завжди найкраще спостерігати приблизно з 23:00 або опівночі до перших променів світанку. У ці години після опівночі радіант зорепаду, розташований між сузір’ям Персея і Кассіопеї, буде все вище на північному сході – тому метеори повинні спалахувати по всьому небу щохвилини. Принаймні, їх буде видно, якщо у вас гарне темне небо", - зазначають астрономи.

Також науковці підкреслюють, щоб побачити метеоритний потік, необхідно знайти місце з широким кутом огляду і без зайвого світла, в умовах комендантської години в Україні таким місцем може слугувати будь який дах будинку, чи навіть балкон.

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Якщо з погодою пощастить, їх буде дві, і перша почнеться о 21:00 за східним часом 11 серпня (4:00 12 серпня за київським часом).

Науковці повідомляють, що якщо не побачити потік Персеїди під час їх піку, то їх можна буде спостерігати ще протягом кількох днів, а поодинокі метеори ще навіть протягом кількох тижнів.

Що таке метеоритний потік Персеїди Персеїди — один із найпотужніших метеорних потоків. Названий за сузір'ям Персея, де розташований його радіант. Цей потік можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня до 22 серпня. Період найбільшої активності — з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12—13 серпня.

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Нагадаємо, нещодавно Сатурн буквально спас Землю від теоретично небезпечної комети A117uUD. За допомогою своєї гравітації він викинув комету далеко за границі сонячної системи.

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