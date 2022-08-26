Божевільний путініст Міхалков назвав українську мову катастрофою для Росії

Микита Михалков / Колаж Фото УНІАН

Скандальний російський актор і режисер Микита Михалков (відомий своєю багаторічною підтримкою путінського режиму) назвав українську мову "катастрофою" для Росії, оскільки саме нею нібито оскаженіло формулюють ненависть до країни-агресора і поширюють світом русофобію. Про це повідомляє портал "360".

Зокрема, Міхалков вважає, що педагогам у всіх тимчасово окупованих росіянами населених пунктах Донецької та Луганської областей необхідно виправдовувати перед дітьми війну.

"Якщо будуть предмети викладатися українською мовою-це катастрофа. Це закладена міна на всю історію. Росія пішла на безпрецедентний крок, дозволивши називати себе агресором". Кривава і злочинна війна в Україні, на думку Михалкова, дозволила уникнути великої кількості жертв", – видав він брехливу тезу.

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Більше того, Міхалков говорив ‒ нинішні покоління українців нібито виховувалися в ненависті до росіян і всього російського, саме тому "конфлікт" між двома країнами був неминучий ще з 1991 року, після того, як розпався СРСР.

Нагадаємо, раніше Микита Михалков вирішив підтримати божевільний кремлівський фейк про інфікованих українських птахів.

"Там ще ця біологічна зброя, яку випробовували на добровольцях-українцях, а до того ж птахи, яких цим заражали, і прораховувалася траєкторія їх перельоту через Росію. Це абсолютно фашистська спроба винищення взагалі слов'янського етносу як такого, без вогню, намагаючись підібрати слова і виглядати солідно", – говорив він.

Український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

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