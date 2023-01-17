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"Білорусь - це ж Росія": у Скабєєвої трапилася істерика в ефірі

17 січня 2023, 23:04
Конфуз, який видав справжнє ставлення Кремля до Білорусі, стався в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин".
Скабеева
Скабеева / скріншот з відео

В Росії пропагандистки продовжують розповідати про те, що Україна є частиною РФ.

В одній з програм на росТБ, яку веде путінська пропагандистка Ольга Скабєєва, оголосили Білорусь частиною Росії.

Скабєєвої в істериці довелося виправдовуватися.

Конфуз, який видав справжнє ставлення Кремля до Білорусі, стався в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин". Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Так, один з гостей студії заявив: "Білорусь – це ж Росія... Це ж Росія".

Його спробував поправити ведучий Євген Попов, який зазначив, що Білорусь – це союзна держава.

"Так, союзна держава... Але це Росія. Це велика Росія", - продовжив гість студії.

Після чого, Скабєєву пересмикнуло і їй довелося заявити, щоб не лякали Лукашенка.

"Не лякайте Олександра Григоровича", - сказала вона.

Скабеева

Раніше ведучий і блогер Олексій Дурнєв в коментарі журналісту Дмитру Гордону заявив, що найстрашніше для російських пропагандистів Соловйова і Скабєєвої - втратити все те, що вони отримали, продаючи совість.

"Вони вже немолоді люди. Своє життя вони присвятили тому, щоб торгувати совістю. Це у них досить успішно вийшло", - зазначив Дурнєв.

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