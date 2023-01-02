Байден зробив сильну заяву про війну в Україні

Байден також підкреслив, що його країна продовжує дотримуватися своїх зобов'язань і працювати разом з союзниками і партнерами.

Джо Байден / president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявив, що Америка збирає широку коаліцію союзників.

Як повідомляє Держдеп США в Twitter, США це роблять для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких - війна Росії проти України.

"У момент серйозних глобальних викликів - від світової інфляції, кліматичної кризи до жорстокої війни Росії проти України - ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів", - зазначив президент США.

Байден також підкреслив, що його країна продовжує дотримуватися своїх зобов'язань і працювати разом з союзниками і партнерами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня поїхав з візитом до США. Український гарант вирушив у першу міжнародну поїздку з моменту повномасштабного нападу Росії. Він провів зустріч з Президентом Штатів Джо Байденом, американськими високопосадовцями та виступив у Конгресі.

В ході спільної прес-конференції Байден заявив, що Україні передається батарея ЗРК Patriot. Крім того, за його словами, 50 держав відправлять Києву більше 2 тисяч танків, іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів і більше 50 MLRS.

Президента України Володимира Зеленського під час його виступу в Конгресі США парламентарії вітали стоячи і оплесками.

Зеленський закликав Штати посилити військову підтримку України та сказав, що битва за Бахмут на Донеччині визначить, як розвиватимуться події надалі. Крім того, Зеленський зазначив, що Київ не просить Вашингтон відправляти своїх солдатів на війну РФ проти України.

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