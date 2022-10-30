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"Кров дітей має поставити крапку": Україна закликала Захід передати заморожені російські активи

30 жовтня 2022, 16:06

Відомо, що на Заході було конфісковано 330 мільярдів доларів та яхти російських олігархів.

путин, санкции
Російські активи потрібно передати Україні / Колаж фото Reuters

Україна просить західних партнерів припинити виправдовуватись та почати передавати заморожені активи росіян. Загалом на Заході вже конфіскували 330 мільярдів доларів та яхти російських олігархів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він додав, що крапку у цьому питанні повинні поставити зруйновані міста та кров українських дітей, яких вбили російські військові.

"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 млрд доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: російські активи треба передати українському народу. Годі відмовок. Росія має заплатити", - написав Подоляк.

Санкції проти Росії

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України – оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив - рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналісти Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були впроваджені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін, як і раніше, здатен підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження проти РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". До списку потрапило 43 прізвища.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії санкції проти Росії
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