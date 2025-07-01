'Аромат перемоги' у флаконі: Трамп випустив власні парфуми, відома ціна

Парфуми символізують перемогу, силу та успіх.

https://glavred.net/world/aromat-pobedy-vo-flakone-tramp-vypustil-sobstvennye-duhi-izvestna-cena-10677767.html Посилання скопійоване

Парфуми від Трампа / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Коротко:

Трамп розповів про нову лінію брендованих парфумів

Вони називаються Victory 45-47 та символізують перемоги на президентських виборах

Вартість одного флакону - 249 доларів

Президент США Дональд Трамп представив нову лінію брендованих парфумів під назвою Victory 45-47. Про це він повідомив на своїй сторінці у Truth Social.

За його словами, аромати символізують його перемоги на президентських виборах у 2016 та 2024 роках.

відео дня

"Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх — як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати", - написав президент США.

Яка вартість парфумів

На офіційному сайті вказано, що один флакон аромату Victory 45-47 коштує 249 доларів.

Парфум Трампа для чоловіків / фото: скріншот

Парфум Трампа для жінок / фото: скріншот

Варто додати, що у продаж також надійшов ще один аромат — Fight! Fight! Fight!, присвячений замаху на Трампа, який стався у липні 2024 року. Його вартість складає 199 доларів.

Парфум Fight! Fight! Fight! / фото:скріншот

"Для чоловіків, які керують силою, впевненістю та цілеспрямованістю — це більше, ніж просто одеколон, це свято стійкості та успіху", - йдеться в описі одного із ароматів.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше у Мережі почали активно обговорювати зміну образу президента США Дональда Трампа, адже вважалось, що його зачіска - це знак стабільності.

Також відомо, що режисер фільму "Сам удома-2 " Кріс Коламбус заявив, що хотів би вирізати з картини сцену з президентом США Дональдом Трампом, але боїться зробити це через загрозу депортації.

Читайте також:

Що відомо про Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред