Замінив свисток на автомат: у бою з росіянами загинув київський арбітр

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- УАФ повідомила про втрату футбольної спільноти
- Гандзій раніше працював арбітром і спостерігачем арбітражу
- Його брат Олексій тренує ДЮФК "Титан Київ"
Арбітр Колегії футбольних арбітрів Києва та спостерігач арбітражу, 43-річний Василь Гандзій, загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
Василь Гандзій загинув на фронті 2 червня. Прощання з ним відбудеться 10 червня о 13:15 у Києві за адресою просп. Новогоспітальна, 16 (морг військового госпіталю), а похорон — о 15:15 на Лісовому кладовищі.
Вихованець футбольної СДЮСШ "Зміна" (Київ), Василь спочатку працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а згодом став спостерігачем арбітражу, гідно представляючи Колегію футбольних арбітрів і спостерігачів міста Києва.
Його брат Олексій Гандзій нині тренує дитячо-юнацький футбольний клуб "Титан Київ".
Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя.
Прощання відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання — о 15:15 на Лісовому цвинтарі.
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Українська асоціація футболу
Українська асоціація футболу (до травня 2019 року мала назву Федерація футболу України, ФФУ) — всеукраїнська громадська незалежна спортивна організація, заснована 13 грудня 1991 року. Головна мета її діяльності — забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні. Цілі діяльності асоціації: забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві; розвиток системи пропаганди й популяризації футболу. Член УЄФА і ФІФА від 1992 року, пише Вікіпедія.
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