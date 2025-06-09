Замінив свисток на автомат: у бою з росіянами загинув київський арбітр

УАФ повідомила про загибель київського арбітра Василя Гандзія, який воював проти російських загарбників.

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Футбольна спільнота втратила ще одного захисника / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/schoolzmina

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УАФ повідомила про втрату футбольної спільноти

Гандзій раніше працював арбітром і спостерігачем арбітражу

Його брат Олексій тренує ДЮФК "Титан Київ"

Арбітр Колегії футбольних арбітрів Києва та спостерігач арбітражу, 43-річний Василь Гандзій, загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Василь Гандзій загинув на фронті 2 червня. Прощання з ним відбудеться 10 червня о 13:15 у Києві за адресою просп. Новогоспітальна, 16 (морг військового госпіталю), а похорон — о 15:15 на Лісовому кладовищі.

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Вихованець футбольної СДЮСШ "Зміна" (Київ), Василь спочатку працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а згодом став спостерігачем арбітражу, гідно представляючи Колегію футбольних арбітрів і спостерігачів міста Києва.

Його брат Олексій Гандзій нині тренує дитячо-юнацький футбольний клуб "Титан Київ".

Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя.

Прощання відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання — о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

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Українська асоціація футболу Українська асоціація футболу (до травня 2019 року мала назву Федерація футболу України, ФФУ) — всеукраїнська громадська незалежна спортивна організація, заснована 13 грудня 1991 року. Головна мета її діяльності — забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні. Цілі діяльності асоціації: забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві; розвиток системи пропаганди й популяризації футболу. Член УЄФА і ФІФА від 1992 року, пише Вікіпедія.

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