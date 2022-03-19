ЗСУ розтрощили колону ворожої техніки і вертоліт

Українські військові розгромили ворожу колону техніки і вертоліт

Окупанти продовжують нести значні втрати. Українські військовослужбовці розбили колону російської ворожої техніки, повідомляє пресслужба Командування Південного угруповання військ.

"Так, завдяки вмілим діям і майстерності військовослужбовців однієї з бригад були нанесені прицільні удари по колоні ворожої броньованої техніки і автомобілях, що забезпечують російські окупаційні війська",- пише пресслужба.

Українські військові під час операції звільнили один з населених пунктів в районі Гуляй Поле.

Також зенітний підрозділ ЗСУ знищив бойовий вертоліт КА - 52 і завдав пошкодження одному такому ж літальному апарату.

Протягом доби окупанти зазнали відповідних втрат:

60 чоловік особового складу;

вертоліт КА-52;

танк;

бронетранспортер.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.