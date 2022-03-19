ЗСУ розтрощили колону ворожої техніки і вертоліт

Українські військові під час операції звільнили один з населених пунктів в районі Гуляй Поле.
Окупанти продовжують нести значні втрати. Українські військовослужбовці розбили колону російської ворожої техніки, повідомляє пресслужба Командування Південного угруповання військ.
"Так, завдяки вмілим діям і майстерності військовослужбовців однієї з бригад були нанесені прицільні удари по колоні ворожої броньованої техніки і автомобілях, що забезпечують російські окупаційні війська",- пише пресслужба.
Українські військові під час операції звільнили один з населених пунктів в районі Гуляй Поле.
Також зенітний підрозділ ЗСУ знищив бойовий вертоліт КА - 52 і завдав пошкодження одному такому ж літальному апарату.
Протягом доби окупанти зазнали відповідних втрат:
- 60 чоловік особового складу;
- вертоліт КА-52;
- танк;
- бронетранспортер.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.