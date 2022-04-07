Ворог накопичує сили: у ЗСУ попередили про ризики нового штурму Києва РФ

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Імовірність повторного наступу російських загарбницьких військ на Київ зберігається, заявив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

"Що стосується ситуації в цілому, то вона залишається напруженою, тому ворог відійшов. Він зараз змінює свої напрямки, і найближчим часом буде намагатися взяти під контроль Донецьку і Луганську область, після чого слід очікувати повторний наступ на столицю", - сказав він на брифінгу.

За його словами, для оборони столиці зараз вживається низка заходів, зокрема, "збільшується зовнішнє коло оборони Києва та Київської області, і вживаються заходи з нарощування фортифікаційного обладнання, підготовки особового складу".

"Зараз поки таке, скажімо, невелике затишшя в Київській області, але це не для військових. Ми зараз активно почали фазу підготовки особового складу, який прибув на поповнення, підготовки підрозділів центральної оборони до активних дій", - повідомив Грузевич.

Він додав, що для навчання особового складу використовуються всі можливі майданчики, в тому числі для навчання користування новітнім озброєнням, яке надходить від міжнародних партнерів. За його словами, це робиться для того, щоб "бути готовими до відбиття можливого повторного наступу на столицю".

Грузевич не виключив варіант розвитку подій, коли після перегрупування ворога буде повторна спроба захопити столицю.

При цьому, він не може сказати, коли саме може відбутися повторний наступ на Київ, але, за його словами, противник не відкинув такої мети, а тому така загроза існує.

Бригадний генерал додав, що частина російських сил, яка була відведена в Білорусь, там і залишилася. "Повірте мені, це досить потужне угруповання", - сказав Грузевич і додав, що приблизно одна третина угруповання, яке наступало на Київ, знищена, третина передислокують на схід, ще одна третина залишається в Білорусі.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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