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Ворог перекидає резерви та готує штурм: рашисти планують захоплення Херсонщини

12 травня 2022, 17:35

Окупаційні війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Миколаївській та Херсонській областях.

армія, Росія
Росія готується до захоплення Херсонщини / Facebook/mod.mil. rus

Російські окупанти готуються до захоплення всієї Херсонської області під свій контроль, заявили в оперативному командуванні Південь.

Як йдеться у повідомленні Facebook, окупаційні війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Миколаївській та Херсонській областях.

"При цьому в Херсонській області ворог підтягує ресурси, відновлює технічні потужності, здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ", - йдеться в повідомленні.

На Миколаївському напрямку тривають серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як українських позицій, так і промислової зони Миколаєва. Окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру і тиснути психологічно на мирне населення.

"Постраждалих немає і дух николаевцев – незламний", - відмітили в ОК Південь.

Крім того повідомляється, що корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін не зазнало, загрози зберігаються.

читайте такожЗСУ виходять на держкордон на Харківщині: РФ готує штурм на трьох напрямках

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Дивитися новини Херсона онлайн

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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