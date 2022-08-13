Звільнення Криму і покарання ініціаторів 'СВО': в ОП назвали сценарій завершення війни

В Офісі президента прокоментували ймовірність завершення війни / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, які результати війни з РФ влаштують українську сторону.

Війна повинна завершитися звільненням Криму і юридичним покаранням ініціаторів "спеціальної військової операції", написав він у Twitter.

"Росія почала війну проти України і світу в 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна повинна закінчитися саме звільненням Криму", - зазначив він.

Крім того, на думку Подоляка, війна також повинна завершитися юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу РФ від 21 лютого.

"Все інше буде ходінням по колу", - вважає радник керівника ОП.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що в найближчій перспективі повинна бути гарантія того, що російські вбивці і посібники тероризму не користуватимуться"шенгеном".

За словами Зеленського, після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І саме з цієї точки зору слід визначатися зі ставленням до громадян Росії.

Читайте ще: