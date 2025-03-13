Росія 'допомогла' Україні в Саудівській Аравії: як Кремль зіграв проти себе

Україна отримала позитивні результати після зустрічі з делегацією США, в той час як плани РФ зазнали краху.

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Росія не змогла негативно вплинути на результати переговорів США і України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента України

Що сказав Ус:

Росія вчинила нерозумну щодо себе дію підчас переговорів України і США

Результати зустрічі делегацій перевершили очікування

Якщо РФ погодиться на перемир'я, розпочнеться робота над обмінами

Після конфлікту в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та очільником США Дональдом Трампом у багатьох були побоювання щодо майбутніх відносин між країнами.

Однак, як розповів 24 каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, Україна зробила два кроки, які позитивно вплинули на налагодження відносин із США.

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Першим кроком був допис Володимира Зеленського про візит в США, а другим стала зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Конструктивна розмова дозволила висунути пропозицію про 30-денне припинення вогню. Країна-агресор Росія намагалася вплинути на ці зустрічі, чим насправді зіграла проти себе і фактично "допомогла" Україні.

"Результати дуже позитивні, якщо порівнювати з очікування. Можна припускати, що вплинуло на такі результати. На мою думку, позиція США на цій зустрічі сформувалася ще й на тлі спільних військових навчань Росії, Китаю та Ірану неподалік від Саудівської Аравії. Безумовно, Сполученим Штатам це не сподобалося. Але це лише мої здогадки", - наголосив експерт.

Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Наступними кроками, за словами Уса, зі сторони США може бути візит спецпредставника Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа до Москви, де він розраховує почути відповідь РФ щодо перемир'я.

Якщо країна-агресор таки погодиться на припинення вогню, то, найімовірніше, розпочнеться робота над обміном полоненими та поверненням викрадених Росією українських дітей.

Переговори України і США в Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в рамках переговорів з США Україна готова рухатися до миру і розраховує на гарантії безпеки, які стали б запобіжником від повторення російської агресії в майбутньому. Про це заявив голова української делегації на переговорах зі США в Саудівській Аравії, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Згодом, за підсумками зустрічі у Джидді, стало відомо, що під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні.

В результаті Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі із делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри. Україна підтримала пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню на 30 днів.

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Хто такий Іван Ус? Іван Ус - український експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.

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