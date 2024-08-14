Відтепер вильоти Міг-31К можуть бути ускладнені: усі подробиці про атаку на 'Савалейку'

Дрон ЗСУ влучив просто по розміщеній на аеродромі бойовій авіації росіян.

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"Савалейці" з російськими МіГ-31К дісталося / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Defense Express

У Мережі OSINT-спільноти оприлюднили відео влучання безпілотника по стоянці літаків на аеродромі "Савалейка" вранці 14 серпня. Аналітики припускають, що щонайменше відбулося ураження складу з унікальним для МіГ-31К пальним.

Кадри підтверджують роботу мобільної групи ППО на території об'єкта. Військовослужбовці країни-агресорки намагалися збити рій дронів, що летів, за допомогою стрілецької зброї.

Однак окупантам, судячи з ролика, не вдалося відбити всю атаку - щонайменше один безпілотник влучив у ціль.

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"Підбили!" - закричав один із російських військовослужбовців, які перебували в той момент біля аеродрому.

Після чого в небі з'явився дрон і просто врізався в стоянку літаків. Чи було ураження авіації - невідомо. Але після удару в повітря здійнявся великий стовп диму і вогню.

Кадри прямого влучання дрона по аеродрому Савалейка - дивіться відео:

Атака на аеродром Савалейка - нові подробиці

На думку аналітиків Defense Express, на території обʼєкту була лише "формальна ППО" - зенітні розрахунки типу Зу-23-2 і кулемети. Імовірно, носії "Кинджалів" стояли просто неба.

Однак навіть знищення самого авіаційного палива - керосину Т-6, яким заправляють МіГ-31К, буде для Сил оборони успіхом, вважають експерти.

Керосин Т06 - спеціальне термостабільне паливо, яке призначене для виконання надзвукових польотів на високій висоті. Без цього запуск "Кинджалів" з бортів неможливий.

"І тепер питання базування на цій авіабазі МиГ-31К під питанням. Це звісно не означає те, що ворог не зможе перемістити літаки на інший аеродром, але у будь-якому випадку це про додаткові ускладнення для ворога", - ідеться у матеріалі видання.

Атака на аеродроми Росії 14 серпня - що відомо

У ніч проти 14 серпня Україна атакувала дронами одразу чотири російські аеродроми - "Воронеж", "Курс", "Савалейка" і "Борисоглібськ". У ЗМІ атаку назвали найбільшою з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Попри суперечливі дані зведення МО Росії щодо "успішної" роботт ППО, кремлівські "воєнкори" у своїх чатах визнають, що удар був потужним і місцями "результативним".

Тільки на "Савалейці", за словами місцевих, прогриміло до 10 вибухів. На цьому аеродромі базуються російські носії "Кинджалів" МіГ-31К. Відомо, що Росія неодноразово використовувала ці літаки для ударів углиб України.

Що таке авіабаза "Савалейка"? Саваслейка - авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу ВПС Росії). Після початку російського вторгнення в Україну авіабаза Саваслейка використовується для базування літаків МіГ-31К - носіїв балістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", пише Вікіпедія.

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