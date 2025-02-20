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РФ вдарила 161-м дроном і 14-ма ракетами: постраждали 4 області, зруйнований під’їзд

Альона Вороніна
20 лютого 2025, 11:50оновлено 21 лютого, 16:49
541
Росія здійснила масовану атаку. Ворожі цілі довелося збивати в 11 областях. Внаслідок удару постраждали 4 області. Також авіабомба влучила в багатоповерхівку.
Удар по Херсону и по Киевщине
Удар авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні (зліва) та по Київщині (справа)/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

  • Російські окупанти вночі запустили по Україні 161 дрон і 14 ракет
  • Постраждали чотири області України
  • У Херсоні авіабомба частково зруйнувала під’їзд багатоповерхівки

Російські окупанти у ніч на четвер, 20 лютого, здійснили масовану атаку по Україні. Загарбники запустили по нашій державі 161 дрон і 14 ракет.

Основний удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині, по яких країна-агресорка Росія запустила ракети. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

"У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті – Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні – Іскандер-М/KN-23 (пуски – Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється", – зазначили в Повітряних силах.

Також ворог атакував нашу державу 161-м безпілотником. Окупанти запускали ударні дрони типу "Шахед", а також дрони-імітатори інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в Росії.

Українська протиповітряна оборона збила 80 ворожих дронів. Їх довелося збивати в 11 областях – у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

Ще 78 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи", – розповіли в Повітряних силах.

Удар по Украине 20 февраля
Удар по Україні 20 лютого/ Повітряні сили ЗСУ

Авіабомба зруйнувала під’їзд 10-поверхівки в Херсоні

У ніч на 20 лютого російська авіабомба влучила в 10-поверхівку в Херсоні. Внаслідок удару було зруйновано 15 квартир – з 1 по 10 поверх одного з під’їздів. Також у 80 квартирах вибило шибки. Про це розповіли у Херсонській ОВА.

"Нині відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі. У лікарні перебувають двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця "прильоту". Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги. Ще трьом чоловікам бригада "швидкої" надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови", – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що під завалами можуть ще перебувати люди, триває розбір завалів.

Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк розповіла, що стан госпіталізованих двійнят середньої важкості, вони перебувають під наглядом медичних працівників. У них мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі двійнята проходять дообстеження.

Внаслідок удару авіабомбою була зруйнована квартира двійнят.

"Мати дітей в момент атаки перебувала в спальні, куди прийшовся основний удар. Нині рятувальники проводять розбір завалів й продовжують її пошуки", – зазначили в ОВА.

  • РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025
    РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025
    РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025
    РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025
    РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025
    РФ вдарила авіабомбою по 10-поверхівці в Херсоні в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України

Пошкоджені приватні будинки і авто на Київщині

У Київській ОВА розповіли, що в області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, постраждалих серед населення немає.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі в двох районах області.

"У Білоцерківському районі пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку. У Вишгородському районі пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі. Всім постраждалим власникам житла буде надана необхідна допомога. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки", – розповіли в Київській ОВА.

  • Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025
    Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025
    Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025
    Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025
    Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025
    Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025
    Наслідки удару РФ по Київщині в ніч на 20 лютого 2025 ДСНС України

РФ вдарила 161-м дроном і 14-ма ракетами: постраждали 4 області, зруйнований під’їзд
Що відомо про "Шахеди"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами, дронами і авіабомбами – останні новини

Як повідомляв Главред, у Херсоні російська авіабомба рознесла багатоповерхівку. Це сталося в Дніпровському районі міста. Повідомлялося про кількох постраждалих, серед яких двоє 14-річних близнюків – дівчинка і хлопчик.

Пізніше з’явилися подробиці удару РФ авіабомбою по багатоповерхівці в Херсоні. Відомо про шістьох постраждалих унаслідок російської атаки, двох із них було врятовано з 8 і 9 поверхів зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, росіяни модернізували ударні БпЛА – стало відомо, в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3". Окупанти почали оснащувати навіть імітаційні дрони бойовими зарядами.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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