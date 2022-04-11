Розпороли черево "Крокодилу": ЗСУ знищили російський вертоліт Мі-24

Російська "вертушка" полетіла слідом за російським кораблем, підкреслили в ЗСУ.
Бійці Збройних сил України зі складу 68-ї окремої єгерської бригади знищили російський вертоліт Мі-24.
Воїни ППО відзначили, що російська "вертушка" полетіла слідом за російським кораблем.
"Завдяки підрозділам ППО 68 окремої єгерської бригади рахунок збитої авіації ворога збільшився ще на одну. Вертоліт Мі-24 полетів слідом за російським кораблем. Молодці, хлопці, продовжуйте в тому ж дусі", - зазначили в бригаді.
Додамо, що знищений вертоліт став 5-м у списку трофеїв воїнів. Також на рахунку бригади - один збитий російський штурмовик Су-25.
Крім того, українські захисники опублікували фото знищеної повітряної машини РФ.
Мі-24 - ударний вертоліт, неофіційна назва - "Крокодил".
Став першим радянським (європейським) і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом.
Озброєння:
- Вбудоване стрілецько-гарматне: в залежності від модифікації
- Число точок підвіски: 6( 4)
- Підвісне стрілецько-гарматне: 2 контейнери УПК-23 - 250 або 2 ГУВ з кулеметами або 2 (4) ГУВ з гранатометами
- Кероване ракетне: Штурм-в, Атака-М, Гермес-а
- Некероване ракетне: С-5, С-8, С-13, С-24
- "Повітря-повітря": Р-60м, Р-63В, "голка-в", 9М220О" Атака"
- Бомбове: бомби і касети калібром від 50 до 500 кг.
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