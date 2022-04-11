УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Розпороли черево "Крокодилу": ЗСУ знищили російський вертоліт Мі-24

11 квітня 2022, 17:57

Російська "вертушка" полетіла слідом за російським кораблем, підкреслили в ЗСУ.

Мі-24
/ Reuters

Бійці Збройних сил України зі складу 68-ї окремої єгерської бригади знищили російський вертоліт Мі-24.

Воїни ППО відзначили, що російська "вертушка" полетіла слідом за російським кораблем.

"Завдяки підрозділам ППО 68 окремої єгерської бригади рахунок збитої авіації ворога збільшився ще на одну. Вертоліт Мі-24 полетів слідом за російським кораблем. Молодці, хлопці, продовжуйте в тому ж дусі", - зазначили в бригаді.

Додамо, що знищений вертоліт став 5-м у списку трофеїв воїнів. Також на рахунку бригади - один збитий російський штурмовик Су-25.

Крім того, українські захисники опублікували фото знищеної повітряної машини РФ.

false
/ Facebook/68brigade

Мі-24 - ударний вертоліт, неофіційна назва - "Крокодил".

Став першим радянським (європейським) і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом.

Озброєння:

  • Вбудоване стрілецько-гарматне: в залежності від модифікації
  • Число точок підвіски: 6( 4)
  • Підвісне стрілецько-гарматне: 2 контейнери УПК-23 - 250 або 2 ГУВ з кулеметами або 2 (4) ГУВ з гранатометами
  • Кероване ракетне: Штурм-в, Атака-М, Гермес-а
  • Некероване ракетне: С-5, С-8, С-13, С-24
  • "Повітря-повітря": Р-60м, Р-63В, "голка-в", 9М220О" Атака"
  • Бомбове: бомби і касети калібром від 50 до 500 кг.

читайте такожЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажем

Читайте ще:

viber
ЗСУ збитий вертоліт війна Росії та України
Реклама
Популярне
Великий дохід або чужі гроші: кому із знаків пощастить у грошах наступного тижня 11-17 квітняВеликий дохід або чужі гроші: кому із знаків пощастить у грошах наступного тижня 11-17 квітня Вдала стрижка на коротке волосся боб-каре з чубчиком, що пасує всім жінкамВдала стрижка на коротке волосся боб-каре з чубчиком, що пасує всім жінкам Війна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій ТукаВійна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій Тука "Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українку"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українку У Гаазі адвокат диктаторів розповів, як можуть заарештувати ПутінаУ Гаазі адвокат диктаторів розповів, як можуть заарештувати Путіна
Підтримайте Главред

Останні новини

17:58

1+1 media school запускає серію безкоштовних онлайн-лекцій для школярів 5-11 класів

17:57

Розпороли черево "Крокодилу": ЗСУ знищили російський вертоліт Мі-24Відео

17:55

Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:54

В ОП пояснили, хто буде сповіщати про можливість повернутися додому

17:37

Бункерний Бонапартик знову затіває наступ, але їм він себе і занапаститьПогляд

Реклама
17:31

Орків відправили на концерт Кобзона: у ЗСУ показали вдале "полювання" на техніку окупантівВідео

17:21

Пряме втручання Росії: слідство назвало причину Смоленської катастрофиВідео

17:18

"Влада країн світу знала - Росія готує розстрільні списки": у Зеленського закликали задушити РФ паливним ембарго

17:05

Білоруський ведучий перейшов на українську мову і розповів, за що зневажає росіянВідео

17:03

РФ майже закінчила підготовку, скоро розпочнеться наступ на Донбасі – Міноборони УкраїниВідео

16:57

Зеленський назвав Путіна "нерукостислим" і звинуватив у військових злочинахВідео

16:50

Росіяни-агресори готуються до партизанської війни на території РФ-українська розвідкаВідео

16:42

У мережі показали нові хороми Пугачової в ІзраїліВідео

16:34

"Ми не готові віддавати території": Зеленський назвав, що буде перемогою України у війні з РФВідео

16:15

Неймовірні грінки з лаваша з трьох інгредієнтів: готувати всього 2 хвилиниВідео

16:14

Пострадянського простору більше немає: як Росія сама зруйнувала мрії про новий СРСРПогляд

16:00

Тепер служитиме ЗСУ: українські бійці захопили "російську гордість" – танк Т-80Відео

15:58

"Бий і біжи": у США розкрили військову тактику "залізного" головкому ЗСУ Залужного

15:57

Ганебно відступаючи РФ, замінувала все, що можна: Потап показав, як розміновують українські містаВідео

15:32

Командира БТГ спалили разом з начштабу: спецзагін ЗСУ "покришив" на Донбасі банду кадирівцівФотоВідео

Реклама
15:14

У Львові суд віддав державі заарештовану яхту кума Путіна Медведчука

15:09

"Він на нашого бикане, той в ногу шмальне": окупант розповів матері про бунт військових РФ в УкраїніВідео

15:07

Нові костюми та наступне Євробачення у Калуші: ексклюзивно у Сніданку з 1+1 KALUSH ORCHESTRAВідео

14:55

1,5 місяця в облозі: Арестович пояснив, чому не можна деблокувати Маріуполь воєнним шляхомВідео

14:51

Найважче – ще попереду: як Україна опинилася в епіцентрі третьої світової війниПогляд

14:21

Астролог назвав можливі дати битви за Донбас і найкращий час для укладення миру

14:06

"Будемо гнати їх до Москви": на Волині мати і дочка разом пішли в тероборону після вторгнення Росії

14:01

"Як я буду дивитися українцям в очі": Настя Приходько виправдалася за кар'єру в РФ

13:59

Україні потрібно швидко надати зброю, немає часу на виправдання – глава МЗС НімеччиниВідео

13:32

Пляшка і фотоапарат Canon на клею: в Україні розпакували російський БПЛА Орлан-10 за 120$ тисячВідео

13:27

Горіло понад 2 години: українські воїни знищили склад з боєприпасами орків на ЛуганщиніВідео

13:13

Чому росіянам знову пропонують "потерпіти"Погляд

13:12

Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківВідео

13:05

Півник - символ перемоги: художниця розповіла, як подарувала Джонсону і Зеленському легендарну кераміку

12:56

Дощ і "температурні сюрпризи": якою буде погода в Україні на Великдень

12:09

"Ентузіазм уже згасає": війна затягнеться, але перемогу Україні принесе деморалізація орків – ТукаВідео

11:46

Рашисти розстріляли автомобіль чоловіка Ілони ГвоздьовоїВідео

11:42

Відбудова постраждалих регіонів: з резервного фонду виділено 1 млрд грн

11:34

За період війни до Запоріжжя евакуювалося понад 114 тисяч людей – Тимошенко

11:34

Кадиров розповів про новий наказ Путіна - "взяти Київ" і "звільнити Донецьк і Луганськ"

Реклама
11:27

Американські гірки для Росії, або Як Кремль намагається уникнути дефолтуПогляд

11:26

"Це зупинило б війну за місяць-два": економіст назвав "важіль", який змусить Путіна дати задній хідВідео

11:18

Пєскову показали вбивство військами РФ мешканки Бучі: спікер Кремля у відповідь почав брехатиВідео

10:56

На Чернігівщині окупанти заправилися іржавою водою замість солярки і вкрали гарбуз з холодильникаВідео

10:37

"Доля тих людей невідома": Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні – BellingcatВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога

10:17

Москва повторить долю Маріуполя - астролог назвала терміниВідео

10:06

Волочкова розповіла, що потрібно робити на її похоронах

10:02

"У кімнаті - до туалету?" Війська Росії поцупили у людей унітази у Чернігівській областіВідео

09:22

"Збиваємо пачками": окупанти садять за штурвали випускників училищ, які часто б'ють по своїхВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти