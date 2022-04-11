Розпороли черево "Крокодилу": ЗСУ знищили російський вертоліт Мі-24

/ Reuters

Бійці Збройних сил України зі складу 68-ї окремої єгерської бригади знищили російський вертоліт Мі-24.

Воїни ППО відзначили, що російська "вертушка" полетіла слідом за російським кораблем.

"Завдяки підрозділам ППО 68 окремої єгерської бригади рахунок збитої авіації ворога збільшився ще на одну. Вертоліт Мі-24 полетів слідом за російським кораблем. Молодці, хлопці, продовжуйте в тому ж дусі", - зазначили в бригаді.

Додамо, що знищений вертоліт став 5-м у списку трофеїв воїнів. Також на рахунку бригади - один збитий російський штурмовик Су-25.

Крім того, українські захисники опублікували фото знищеної повітряної машини РФ.

/ Facebook/68brigade

Мі-24 - ударний вертоліт, неофіційна назва - "Крокодил".

Став першим радянським (європейським) і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом.

Озброєння:

Вбудоване стрілецько-гарматне: в залежності від модифікації

Число точок підвіски: 6( 4)

Підвісне стрілецько-гарматне: 2 контейнери УПК-23 - 250 або 2 ГУВ з кулеметами або 2 (4) ГУВ з гранатометами

Кероване ракетне: Штурм-в, Атака-М, Гермес-а

Некероване ракетне: С-5, С-8, С-13, С-24

"Повітря-повітря": Р-60м, Р-63В, "голка-в", 9М220О" Атака"

Бомбове: бомби і касети калібром від 50 до 500 кг.

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