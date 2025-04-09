Підготовча операція вже триває: Світан - про те, що відбувається на Брянщині

Що відомо:
- Проводиться підготовча операція для створення лінії зіткнення у Брянській області
- Українські військові зайшли в Бєлгородську область для поліпшення оборонних позицій
Українські захисники проводять підготовчу операцію у Брянській області для створення лінії зіткнення з оборонними укріпленнями. Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі Фабрика новин.
При цьому бійці Сил оборони дальніми засобами ураження знищують логістику окупантів. Вони вже підірвали високоточними боєприпасами кілька мостів, командні пункти, КПП - усе це РФ використовувала як базовий майданчик, військовий хаб, каже Світан.
"Певна лінія просто утворилася. Зараз ми в Бєлгородську область зайшли, знову ж таки, з метою поліпшення оборонних позицій. Там інша лінія фронту утворилася. Така ж сама ситуація буде і по брянському напрямку. Ця лінія фронту буде десь поруч із кордоном", - заявив експерт.
Він переконаний, що створювати північну лінію оборони потрібно, бо "ЗСУ доведеться воювати ще кілька років". Така лінія повинна являти собою надійну оборону, яку росіяни не зможуть прорвати будь-якої миті.
"Особливо північний напрямок - це ж у бік нашої столиці. Так, це в бік і російської столиці, зокрема, - на північ якраз 450 км до Москви. Але і до нас там трохи більше 300 км, тобто це теж треба розуміти. І для нас дуже важливо, щоб між нашою столицею і російською столицею була така тямуща опрацьована лінія фортифікаційних споруд... Хочуть росіяни чи ні, її однозначно буде створено, тому що в Північний фронт він і мав би бути основним із 2014 року", - упевнений Світан.
Ситуація у Сумській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в ДПСУ нещодавно повідомили, що Сили оборони України ефективно знищують ворожі сили та наразі повністю контролюють населений пункт Басівка на Сумщині.
Раніше стало відомо, що найбільше спроби прориву кордону фіксуються в бік населених пунктів Новеньке і Журавка. Андрій Демченко заявив, що не можна і виключати того, що росіяни намагатимуться розширювати напрямки наступів таких груп.
Напередодні Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій військ РФ та намаганням росіян перевести бойові дії на територію Сумщини працював у Сумській області.
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