'Задушить' Путіна тарифами: як Трамп може тиснути на РФ, аби домогтися перемир'я

Яковенко розповів про найкращі важелі впливу Трампа, які американський лідер може застосувати проти Путіна.

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Президент США має реальні важелі впливу на Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези:

Американський лідер може вплинути на рішення Путіна щодо перемирʼя в Україні

Реальний важіль тиску на Путіна - надання Україні зброї

Також Трамп може завдати серйозних ударів по економіці Росії

Реакція російського диктатора Володимира Путіна на пропозицію про 30-денне перемир'я з Україною є очікуваною. Білий дім, ймовірно, розуміє, що ситуація зайшла в глухий кут. Проте поки що не Трамп не чинить необхідний тиск на лідера Кремля. В інтерв'ю Главреду журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко розповів, чи є у Трампа реальні важелі впливу на Путіна.

Яковенко прогнозує, що американський лідер досі не розуміє тупиковість ситуації, проте він може вплинути на рішення Путіна.

"Важелі - на складах Пентагону. Маю на увазі 7 тисяч ракет Tomahawk, декілька тисяч літаків F-16, F-35 та інші озброєння. Була б політична воля, можна було б передати Україні хоча б тисячу "Томагавків" і близько 500 винищувачів. А за штурвали літаків посадити американських льотчиків - добровольців, пенсіонерів або відставників. І такий крок міг би кардинально змінити ситуацію на полі бою на користь України", - сказав соціолог.

Він впевнений, якби Трамп надав Україні потужну військову допомогу, то ЗСУ протягом 2025 року знищили б військову машину Росії. Однак лідер Штатів немає бажання реалізувати такий сценарій.

"Трамп мислить іншими категоріями: у нього в голові "угода" і тарифи. Трамп збирається "душити" Путіна тарифами, запускаючи серйозні митні бар'єри на продаж товарів. Він може завдати серйозних ударів по економіці Росії, особливо якщо всерйоз наважиться знищити тіньовий танкерний флот. Але далеко не факт, що Трамп піде на такий крок", - пояснив він.

Яковенко підкреслив, що реальний важіль тиску на Путіна - надання Україні зброї, за допомогою якої вона зможе перемогти ворога.

"Звичайно, ми розуміємо, що Трамп - людина непередбачувана, і невизначеність змушує нас сподіватися на реалізацію ним адекватних заходів. Утім, надії на це мало", - додав журналіст.

Він нагадав, що зустріч між Трампом і Путіним ще не відбулася, однак важко передбачити, чим завершаться переговори між американським лідером та російським диктатором.

Яковенко не виключає, що Путін може переконати Трампа в "законності" своїх вимог. З психологічної та політичної точки зору, Путін може бути ближчий Трампу, ніж європейські лідери чи Зеленський.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів про важелі впливу Трампа на Путіна:

Можливе припинення вогню - новини за темою

Як писав Главред, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території.

Пізніше російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що режим припинення вогню терміном на 30 днів – це лише початковий етап на шляху до укладення подальшої угоди. Для України цього часу достатньо, але немає гарантій, що його вистачить Росії.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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