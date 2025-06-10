'Залишилось зібрати ще 36 тисяч': українські військові на Сумщині потребують термінової допомоги

Поки українські військові тримають оборону на найгарячіших напрямках фронту, ми з вами можемо зробити те, що справді рятує життя — допомогти із критично необхідним транспортом.
Зараз на Сумському напрямку, який є одним із найгарячіших на всій лінії фронту, бійцям батальйону безпілотних систем "Стрікс" 47-ї окремої механізованої бригади терміново потрібна вантажівка-всюдихід IFA, здатна працювати у найжорсткіших умовах.
Ця техніка необхідна для:
- евакуації поранених побратимів із поля бою,
- доставки боєприпасів у важкодоступні точки,
- витягування авто, що застрягають у багнюці на розбитих шляхах,
- збереження пікапів, яких і так бракує в підрозділі.
І все це — під постійними обстрілами, у складних погодних умовах та в умовах, де кожна хвилина має ціну життя.
Скільки ще залишилось зібрати
Уже вдалося зібрати 48 тисяч гривень, залишилося зовсім трохи — усього 36 тисяч грн. Авто вже знайдене, і його потрібно забрати до сьогодні (вівторок 10 червня).
- Ціль збору: 84 000 ₴
- Авто: вантажівка IFA, повністю підготовлена до фронтових умов
- Підрозділ: батальйон БпЛА "Стрікс", 47 ОМБ
- Напрямок: Сумщина — один із найгарячіших у цей момент
Як допомогти
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Номер картки:
- 4441 1111 2016 8871.
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