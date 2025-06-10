'Залишилось зібрати ще 36 тисяч': українські військові на Сумщині потребують термінової допомоги

Навіть 50–100 гривень — це реальна допомога, яка може врятувати життя, допомогти втримати позиції та знищити ще більше окупантів. Підтримаємо хлопців разом!

https://glavred.net/war/ostalos-sobrat-eshche-36-tysyach-ukrainskie-voennye-na-sumshchine-nuzhdayutsya-v-srochnoy-pomoshchi-10672262.html Посилання скопійоване

Поки українські військові тримають оборону на найгарячіших напрямках фронту, ми з вами можемо зробити те, що справді рятує життя — допомогти із критично необхідним транспортом.

Зараз на Сумському напрямку, який є одним із найгарячіших на всій лінії фронту, бійцям батальйону безпілотних систем "Стрікс" 47-ї окремої механізованої бригади терміново потрібна вантажівка-всюдихід IFA, здатна працювати у найжорсткіших умовах.

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Ця техніка необхідна для:

евакуації поранених побратимів із поля бою,

доставки боєприпасів у важкодоступні точки,

витягування авто, що застрягають у багнюці на розбитих шляхах,

збереження пікапів, яких і так бракує в підрозділі.

І все це — під постійними обстрілами, у складних погодних умовах та в умовах, де кожна хвилина має ціну життя.

Скільки ще залишилось зібрати

Уже вдалося зібрати 48 тисяч гривень, залишилося зовсім трохи — усього 36 тисяч грн. Авто вже знайдене, і його потрібно забрати до сьогодні (вівторок 10 червня).

Ціль збору: 84 000 ₴

Авто: вантажівка IFA, повністю підготовлена до фронтових умов

Підрозділ: батальйон БпЛА "Стрікс", 47 ОМБ

Напрямок: Сумщина — один із найгарячіших у цей момент

Як допомогти

Посилання на банку:

Номер картки:

4441 1111 2016 8871.

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